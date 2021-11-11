Названы финалисты Премии Кандинского

Андрей Кузькин. Молельщики и герои. 2019. Инсталляция © Премия Кандинского

Сегодня, 10 ноября, стали известны финалисты 13-й Премии Кандинского в номинациях «Проект года» и «Молодой художник. Проект года».

Как сообщает сайт премии, по итогам голосования международного жюри финалистами стали:

Номинация «Проект года»

Андрей Кузькин — «Молельщики и герои»

Дмитрий Морозов — «Интерфейс происходящего»

Павел Отдельнов — «Промзона»



Номинация «Молодой художник. Проект года»

Альбина Мохрякова — «Рой»

Екатерина Муромцева — «То, что бывает с другими»

Владимир Чернышев — «Бассейн»



Победители будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 17 ноября в Московском музее современного искусства, где до 21 ноября проходит выставка номинантов Премии Кандинского.

Международное жюри 13-й Премии Кандинского в номинациях «Проект года» и «Молодой художник. Проект года»:

Леонид Бажанов (Россия) — искусствовед, куратор, критик. Основатель и художественный руководитель Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в 1994–2016 годах, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Школы искусства и дизайна НИУ ВШЭ

Джоанна Викери (Великобритания) — международный эксперт по искусству России и стран бывшего Советского Союза, главный редактор Russian Art Focus

Ольга Свиблова (Россия) — директор Мультимедиа Арт Музея, Москва, академик и член президиума Российский академии художеств

Василий Церетели (Россия) — исполнительный директор Московского музея современного искусства, вице-президент Российской академии художеств

Мария Цанцаноглу (Греция) — историк искусства, специалист по русскому авангарду, директор ΜΟΜus (Музей искусства модернизма — Коллекция Костаки) в Салониках





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