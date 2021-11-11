Названы финалисты Премии Кандинского

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Сегодня, 10 ноября, стали известны финалисты 13-й Премии Кандинского в номинациях «Проект года» и «Молодой художник. Проект года».
Как сообщает сайт премии, по итогам голосования международного жюри финалистами стали:
Номинация «Проект года»
Номинация «Молодой художник. Проект года»
Победители будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 17 ноября в Московском музее современного искусства, где до 21 ноября проходит выставка номинантов Премии Кандинского.
Международное жюри 13-й Премии Кандинского в номинациях «Проект года» и «Молодой художник. Проект года»:
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