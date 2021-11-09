 
11:50 9 ноября 2021Новости
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Объявлены лауреаты премии «Поэзия»

News_detailed_picture© Премия «Поэзия»

Сегодня, 9 ноября, подведены итоги третьего сезона премии «Поэзия» и названы лауреаты в номинациях «Стихотворение года», «Поэтический перевод» и «Критика».

Список лауреатов приводится на сайте премии.

«Стихотворение года»

  • Мария Малиновская — «бело-красно-белый флаг»
    Публикация от 13 августа 2020 года удалена из социальных сетей по анонимному доносу. Стихотворение доступно в новой публикации — «Воздух». 2021, №41, с. 206–210.


«Поэтический перевод»

  • Ольга Седакова — Пауль Целан. «Фуга смерти» Источник: Седакова О. Четыре поэта (Райнер Мария Рильке, Поль Клодель, Томас Стернз Элиот, Пауль Целан). — СПб.: Jaromír Hladík press, 2020.

Критика

  • Илья Кукулин — «Интернет и гетерохронность современной русской поэзии» Источник: Russian Literature. 2020. Vol. 116


В жюри премии вошли известные поэты, издатели, редакторы и модераторы интернет-журналов и сетевых литературных ресурсов, журналисты, критики, литературоведы, переводчики, слависты, кураторы поэтических фестивалей и региональных литературных программ.

Информация о ситуационном рейтинге авторов по итогам голосования жюри останется «тайной совещательной комнаты». В премии «Поэзия» короткий список не объявляется.

Состав премиального листа отражает активность экспертных групп. Эксперты и жюри премии работают безвозмездно.

Премия «Поэзия» учреждена Благотворительным фондом «Достоинство» в 2018 году и является преемницей премии «Поэт». Цель премии «Поэзия» — находить и поощрять выдающиеся произведения современной поэзии и поэтического перевода, литературную критику, посвященную поэтическому творчеству.

Денежное содержание премии составляет в номинации «Стихотворение года» 300 000 рублей, в номинациях «Поэтический перевод» и «Критика» – по 200 000 рублей.

Лауреаты первого и второго сезонов: Дмитрий Веденяпин, Екатерина Симонова, Григорий Кружков, Дмитрий Кузьмин (2019); Юлий Гуголев, Алеша Прокопьев, Валерий Шубинский (2020).



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