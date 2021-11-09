Объявлены лауреаты премии «Поэзия»

«Уральское дерби» vs «Все или ничего»
Новый спортивный док в России и на Западе — в чем разница?9 ноября 2021507
Сегодня, 9 ноября, подведены итоги третьего сезона премии «Поэзия» и названы лауреаты в номинациях «Стихотворение года», «Поэтический перевод» и «Критика».
Список лауреатов приводится на сайте премии.
«Стихотворение года»
«Поэтический перевод»
Критика
В жюри премии вошли известные поэты, издатели, редакторы и модераторы интернет-журналов и сетевых литературных ресурсов, журналисты, критики, литературоведы, переводчики, слависты, кураторы поэтических фестивалей и региональных литературных программ.
Информация о ситуационном рейтинге авторов по итогам голосования жюри останется «тайной совещательной комнаты». В премии «Поэзия» короткий список не объявляется.
Состав премиального листа отражает активность экспертных групп. Эксперты и жюри премии работают безвозмездно.
Премия «Поэзия» учреждена Благотворительным фондом «Достоинство» в 2018 году и является преемницей премии «Поэт». Цель премии «Поэзия» — находить и поощрять выдающиеся произведения современной поэзии и поэтического перевода, литературную критику, посвященную поэтическому творчеству.
Денежное содержание премии составляет в номинации «Стихотворение года» 300 000 рублей, в номинациях «Поэтический перевод» и «Критика» – по 200 000 рублей.
Лауреаты первого и второго сезонов: Дмитрий Веденяпин, Екатерина Симонова, Григорий Кружков, Дмитрий Кузьмин (2019); Юлий Гуголев, Алеша Прокопьев, Валерий Шубинский (2020).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:23«Мемориал» запустил подкаст о цензуре
15:53Нобелевские лауреаты требуют от Европарламента вмешаться в судьбу беженцев
15:25«Художественный» отметит день рождения фестивалем
14:58Представительство ЕС в России откроет онлайн-гостиную на Moscow FemFest
13:48«Память» Апичатпона Вирасетакула покажут в «Пионере»
12:56Выставка Константина Батынкова и Павла Гельмана откроется в Москве
11:50Объявлены лауреаты премии «Поэзия»
8 ноября 2021
18:02В Москве состоится аукцион рок-раритетов
16:48Итоги Года Германии в России 2020/2021 подведут онлайнВсе новости
Новый спортивный док в России и на Западе — в чем разница?9 ноября 2021507
Акустический психоделический этно-поп от молодых поклонников «АукцЫона»9 ноября 2021670
«Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Волкострелова в «Урал Опера Балет»9 ноября 2021996
Новый театр Сибири на фестивале «Хаос»9 ноября 2021652
В своем архитектурном проекте Рамзия Хайрутдинова предлагает выращивать овощи прямо на крышах городских домов9 ноября 2021561
Дарья Белова — о работе над вторым сезоном документального сериала «Я псих?»8 ноября 20211519
Трилогия «Записки сумасшедших» завершается историей бывшего партийца Богомолова, который просто хотел отдохнуть (и понять диалектический материализм)8 ноября 20212089
«Пушечное мясо» Павла Пряжко и «театра post» на фестивале «Балтийский дом»8 ноября 20211189
Ольга Медведкова: большое интервью8 ноября 20211776
«Внезапно пошел первый снег, и я успокоился»: дух московской осени в новом клипе рок-мэтров5 ноября 20213314
Как смотреть ретроспективу Андрея Красулина в ММОМА3 ноября 20214394
Андрей Мирошниченко возвращается с колонкой The medium и the message. Этот текст — короткое, но программное высказывание о том, как сеть меняет наш мозг — и к чему это приводит (например, к поколению «снежинок»)3 ноября 20217985