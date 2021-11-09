В Москве состоится аукцион рок-раритетов

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10 ноября московский аукционный дом «12-й стул» проведет первый аукцион редких предметов и документов, относящихся к истории русского рока.
Начало в 19:30, адрес: Петровка, 30/7 (метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»).
На торгах будет представлено 35 лотов, в том числе рукописи, автографы и фотографии Сергея Курёхина, Бориса Гребенщикова, Вячеслава Бутусова, Александра Башлачёва, Ильи Кормильцева, гибкая самодельная пластинка Андрея Макаревича и текст первой версии песни «Последняя осень» с правками и автографом Юрия Шевчука.
Среди лотов школьная тетрадь Сергея Курёхина, его письма матери, а также фотография поцелуя музыканта с Джоанной Стингрей, помеченная отпечатком ее губ и надписью «I want to kiss the Captain» на обратной стороне. Предположительно, этот снимок был сделан на чердаке, во время съемок клипа «Пепел» группы «Аквариум» в 1985 году.
Кроме того, топ-лотом торгов стала магнитофонная катушка с записями группы «Кино». На стороне А — акустический концерт Виктора Цоя и Алексея Рыбина дома у Александра Липницкого с материалом из альбома «45» (1982). Это первая копия с оригинала записи квартирника, оригинал считается утерянным. На стороне В — электрический концерт группы «Кино», где в основном исполнялись композиции из нового альбома «Начальник Камчатки». Записывалось выступление с пульта во время Второго фестиваля Ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна.
«Рок-н-ролльные артефакты пока абсолютноразбросаны по стране, все вокруг них происходит абсолютно бессистемно, потому что, к сожалению, нет у нас ни музея русского рока, ни оцифрованных архивов, — говорит куратор рок-направления, музыкальный журналист и писатель Александр Кушнир. — Но есть среди нас несколько коллекционеров, которые росли на этой музыке, ходили на эти концерты БГ, квартирники Башлачёва, Летова и Янки Дягилевой, слушали записи "Машины времени", сопереживали "винтам" Шевчука, видели живьем, а не только по телевизору "Поп-механики" Курёхина... И возможно, именно они заинтересуются созданием частной коллекции, чтобы в дальнейшем структуризировать ее и создать в Москве музей русского рока. Этот аукцион — пробный шар и лакмусовая бумажка, которая определит среди нас этих энтузиастов».
Предаукционная выставка открывается сегодня, 8 ноября. Постить ее можно будет по предварительной записи.
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