Итоги Года Германии в России 2020/2021 подведут онлайн

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13 ноября в 19:00 на платформе онлайн-фестиваля «Германия-экспресс» состоится закрытие Года Германии в России 2020/2021. В программе вечера подведение итогов Года Германии в России его организаторами – Посольством Германии в Москве, Гёте-Институтом в Москве и Российско-Германской внешнеторговой палатой.
Начало в 19:00, регистрация — здесь.
Вечер откроют посол Германия в России, д-р Геза Андреас фон Гайр, директор Гёте-Института в Москве, д-р Хайке Улиг, Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Они расскажут о главных итогах Года Германии в России 2020/2021, о значении этого масштабного проекта для российско-немецкого сотрудничества и развития культурного диалога между нашими странами, поделятся своими впечатлениями от 1000 мероприятий, прошедших в рамках 500 проектов Года Германии в 70 городах и регионах России, а также онлайн.
В 20:00 начнется перформанс Attitudes художников Себастиана Баумгартена, Людвига Хауга и Роберта Липпока, который будет впервые показан онлайн в рамках коллаборации фестиваля «Германия-экспресс» с 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, основной проект которой — «Мыслящие руки касаются друг друга» — проходит при поддержке Года Германии в России 2020/2021.
В 21:00 состоится завершающее событие онлайн-фестиваля «Германия-экспресс» — диджей-сет Kikelomo из студии Hör Berlin из серии еженедельных сетов популярных берлинских диджеев фестиваля «Германия-экспресс». На эклектичный стиль Kikelomo во многом повлияла ее биография – нигерийские корни и жизнь в Лондоне. Она создает энергичные сеты в жанрах техно, хаус, deconstructed club, джангл, Jersey club, электро, хип-хоп. Трансляция также будет доступна на радио Megapolis FM.
В преддверии завершения Года Германии в России 2020/2021 запланировано проведение еще нескольких значимых событий Года.
9 и 10 ноября на фестивале NET («Новый веропейский театр») состоится российская премьера спектакля «Три сестры» немецкого режиссера Сюзанны Кеннеди.
10 ноября в клубе Mutabor в рамках фестиваля NET пройдет первый концерт проекта «Horror Vacui» с участием музыкантов, композиторов и видеохудожников из России и Германии.
11 ноября в 20:00 на фасаде здания Гёте-Института состоится премьерный показ российско-германской световой проекции «Для тех, кто мыслит текуче, настоящее чревато будущим», посвященной диалогу и творческому обмену между Россией и Германией. В тот же день в 17:00 состоится паблик-ток с авторами проекции: художником-аниматором, автором видео и медиаарта Лиллеваном, креативным директором проекта Sila Sveta Максимом Деевым и московским медиахудожником, теоретиком, ведущим российским виджеем Вадимом Эпштейном. Модератором встречи выступит куратор и продюсер междисциплинарных проектов на стыке искусства, науки и технологии Алексей Щербина. Онлайн-трансляция паблик-тока и показ проекции также пройдут на платформе виртуального фестиваля немецкой культуры «Германия-экспресс».
Еще одним событием, которое пройдет в рамках фестиваля NET и Года Германии в России, станет онлайн-конференция о «Конференции отсутствия» — тизер нового спектакля Rimini Protokoll, который будет реализован в виде Zoom-встречи 12 ноября в 21:30. В формате «театр за ужином» можно будет поговорить с создателями спектакля об их режиссерском методе и создании театра эпохи пандемии, а также с участниками «Конференции отсутствия» — реальными людьми, ставшими прототипами героев.
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