Вручена Букеровская премия

© Polari Magazine

3 ноября в Лондоне состоялась церемония вручения Букеровской премии 2021 года. Ее получил южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут за роман «Обещание» (The Promise).

Об этом сообщает сайт премии.

На награду в этом году также претендовали книги «Дорога на север» (A Passage North) Анук Арудпрагазам (Шри-Ланка), «Никто не говорит об этом» (No One is Talking About This) Патриции Локвуд (США), «Авантюристы» (The Fortune Men) Надифы Мохамед (Сомали), «Замешательство» (Bewilderment) Ричарда Пауэрса (США) и «Большой круг» (Great Circle) Мэгги Шипстед (США).

Действие «Обещания» начинается в конце эпохи апартеида и охватывает четыре десятилетия истории Южной Африки, в центре повествования — африканерская семья, живущая на ферме неподалеку от Претории, родного города Дэймона Гэлгута.

«Обещание» — его девятый роман. Дважды книги Гэлгута — «Добрый доктор» (The Good Doctor) в 2003 году и «В незнакомой комнате» (Strange Room) в 2010 году — входили в шорт-лист Букера.

Гэлгут стал третьим писателем из ЮАР, получившим Букеровскую премию, отмечает ТАСС. В 1974 году она была присуждена Надин Гордимер (совместно с британцем Стенли Миддлтоном), в 1983 и 1999 годах — Джону Максвеллу Кутзее. Оба они позже стали лауреатами Нобелевских премий по литературе.

Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. Лауреат награждается денежным призом в размере 50 тысяч фунтов, остальные авторы книг шорт-листа получают по 2500 фунтов.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU