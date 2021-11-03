Международная выставка современных украшений пройдет на «Винзаводе»

Работа Анны Червонной (Россия) © Предоставлено организаторами выставки «Двойная сплошная»

19 ноября в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве откроется международная выставка современных украшений «Двойная сплошная», посвященная теме границ – политических, географических и культурных.

В кураторскую команду проекта входят Катя Рабей, Маша Старикова и Александра Павловская — создательницы выставки современных украшений на тему гендерных стереотипов и феминизма «9 марта», которая открылась в прошлом году в галерее «ГРАУНД Солянка».

Они стремятся доказать российскому зрителю, что современные концептуальные украшения — это искусство не менее легитимное, чем живопись или скульптура, с главным отличием лишь в том, что работы ювелиров можно примерить на себя — в том числе и буквально.

Тема границ — как городов, стран и природных зон, так и границ собственной идентичности — для украшений не нова, но каждый художник решает ее по-своему. На Чин Ко из Китая создает броши из объёмного нагромождения слова «Сhinese» — для нее это способ отрефлексировать собственную идентичность, как жительницы автономного Гонконга.

Данья Хельмински из Израиля создает колючие броши, отсылающие к катусам-опунциям, мигрировавшим в свое время в Израиль из Мексики, как и сама художница. Анна Червонная из России в одном ожерелье комбинирует цветочную вышивку и металлическую вставку в форме фрагментов забора ПО-2, показывая, как индустриальные ограждения, раньше скрывавшие от нас стройку и беспорядок, теперь отделяют нас от дикой природы, заполнившей собой опустевшие и заброшенные места.

Всего на выставке будут представлены работы более 60 художников со всего мира, и каждый из них по-своему решает, как перешагнуть через двойную сплошную.

Выставка «Двойная сплошная» в ЦСИ «Винзавод» продлится до 15 декабря.







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