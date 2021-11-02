На «Золотую маску» номинирован 81 спектакль

© «Золотая маска»

Сегодня, 2 ноября, стали известны номинанты российской национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2020-2021 годов. На премию претендуют 81 спектакль и 67 театров, также объявлены 290 частных номинаций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Золотой маски».

Номинантов выбрали экспертные советы из премьер, выпущенных с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. В категории «Драма / Спектакль большой формы» номинантами стали 11 спектаклей, в том числе «Братья Карамазовы» МДТ — Театра Европы (Петербург), «Горбачев» Театра наций (Москва), «Дело» театра «Красный факел» (Новосибирск) и «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» БДТ имени Г.А. Товстоногова (Петербург).

Еще 15 постановок из Москвы, Петербурга, Красноярска, Воронежа, Архангельска, Нижнекамска и Новосибирска претендуют на «Золотую маску» в категории «Драма / Спектакль малой формы».

Три из 11 спектаклей, номинированных в категории «Опера / Спектакль», поставлены на сцене Пермского театра оперы и балета — «Дон Жуан», «Кармен» и «Любовь к трем апельсинам», также среди номинантов три спектакля Большого театра — «Ариодант», «Саломея» и «Искатели жемчуга», и две постановки «Свадьбы Фигаро», осуществленные в оперных театрах Нижнего Новгорода и Воронежа.

Кроме того, на «Золотую маску» номинированы 9 балетных спектаклей, 10 спектаклей в категории «Современный танец», 8 постановок в категории «Оперетта-мюзикл» и 8 кукольных спектаклей.

Полный список номинантов опубликован на сайте «Золотой маски». Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, почти половину из них представляют региональные коллективы.

28-й фестиваль «Золотая маска» планируется провести с января по апрель. Лауреатов премии объявят 20 апреля 2022 года на церемонии, которая пройдет в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Прямую трансляцию церемонии покажет мультимедийный сервис Окко.







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