В Петербурге пройдет фестиваль «Экотопия»

С 26 по 28 ноября на Новой сцене Александринского театра в Петербурге Фонд поддержки и развития социокультурных проектов «Культурная политика» проведет фестиваль «Экотопия: Экология / Действия». В программе театральные показы и дискуссии с приглашенными экспертами в области театра и экологии.

Главная задача фестиваля — создание культурного диалога между сферой искусства и социально-экологической повесткой.

На фестивале будут показаны четыре спектакля: танцевальный спектакль Алексея Нарутто «Черное небо», экологическая сказка Петра Чижова «Пакетик, который хотел быть нужным», спектакль-конструктор Марии Сапижак «Eco to go» и кукольный спектакль Анастасии Лепинской «Тяутиль и Мяутиль».

Также будут представлены шесть эксизов, созданных участниками режиссерской лаборатории фестиваля из Владивостока, Екатеринбурга, Москвы, Петербурга, Тюмени и Челябинска.

В открытых дискуссиях примут участие cценограф, художник, sustanable artist, дизайнер Лена Соколова, экологический журналист, редактор журнала «Экология и право», наблюдатель переговоров ООН в области изменения климата Ангелина Давыдова, инженер-эколог, деятель экспериментального и социального театра, резидент Центра имени Вс. Мейерхольда Юра Сорокин, экологический журналист, консультант по устойчивому развитию, историк философии, исследователь «зеленой» этики и экологических движений Ивжений Аниськов, сотрудница благотворительного магазина «Спасибо!», модератор карты пунктов приёма recyclemap.ru в Петербурге, волонтер экологического движения «РазДельный Сбор» Мария Мусатова, визионер экологичной моды «Терра Виктория», исследователь материалов, экодизайнер собственного бренда Viterra fashion, эксперт и лидер образовательного клуба устойчивой моды HowToBeDesigner Виктория Гаевская.

«Наш фестиваль — это критическая масса из мыслей, знаний, стремлений. Квинтэссенция. Мне давно хотелось объединить свои знания в области экологии и театра, долго думала, как и что это может быть, обсуждала с коллегами и друзьями... И так через год появилась идея фестиваля зеленого театра, появилась команда, и мы начали работать над ней, думать. Сейчас, когда она подробно лежит на бумаге, так радостно, что получился концепт, который в равной степени объединяет и театр, и экологию», — говорит жиректор фестиваля Наталья Паленова.

Прямые трансляции фестиваля «Экотопия» будут проходить на странице фонда «Культурная политика» в соцсети «ВКонтакте».







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