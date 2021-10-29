Открыт набор в бесплатную онлайн-школу InLiberty об устройстве демократии

До 7 ноября принимаются заявки на обучение в бесплатной онлайн-школе «Доброе правление», которую организует образовательный проект InLiberty Education.

Подать заявку могут студенты и недавние выпускники любого университета, пишущие и читающие на русском языке. Для этого нужно прислать на contest@inliberty.ru короткое видео о себе и небольшое эссе на заданную тему — по итогам отбора приглашение получат 100 человек.

Занятия школы «Доброе правление» пройдут с 14 по 18 ноября. В центре внимания — механизмы, по которым работает демократия, ее отношение к каждому из нас и выбор альтернативных путей устройства общества.

Участники разберут основные принципы демократии, обсудят ее преимущества и ограничения, узнают о вызовах, которые стоят перед ней сегодня, научатся конкретным инструменты демократии и попробуют применить их на практике.

Куратор школы — социолог Григорий Юдин. Среди преподавателей — философ Артемий Магун, руководитель аналитической группы движения «Голос» Станислав Андрейчук, директор Центра гуманистической урбанистики ЕУСПб Лев Шилов, историк Илья Венявкин.

Студенческие школы InLiberty Education предполагают активное участие студентов в образовательном процессе и включают дискуссии, интеллектуальные игры и дебаты, домашнее чтение и творческие задания. Школы полностью проходят онлайн при помощи Zoom и других программ для групповых проектов.

Школа «Доброе правление» проходит при поддержке Фонда Фридриха Науманна







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