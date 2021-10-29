Продолжается образовательная программа Московской биеннале

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Сегодня, 29 октября, в социальной сети «ВКонтакте» открылась вторая часть образовательной программы Московской биеннале современного искусства.
В 17:00 началась лекция искусствоведа, главы отдела новейших течений Государственного Русского музея Александра Боровского, в которой он рассказывает о том, как в Мраморном дворце — филиале Русского музея — оказались работы Уорхола, Лихтенштейна, Джонса, Раушенберга, Бойса, Баския, Кифера и других художников.
Как сообщают организаторы образовательной программы, ее четвертый сезон пытается ответить на вопрос «Зачем идти в музей? Что там можно увидеть?». Особое внимание проект уделяет молодежи и «непосвященным», тем, кто чувствует себя в музейных стенах аутсайдером.
Четвертый сезон образовательной программы Московской биеннале — часть международного проекта «Музей 15/24». Это комплексная инновационная программа Государственного Эрмитажа, фонда «Эрмитаж XXI век», ВЦ «Эрмитаж Амстердам» и Аутсайдер Арт Музея (Нидерланды), созданная для привлечения молодежи в возрасте 15–24 лет на выставки и в музеи.
Всего сезон включает 10 лекций ведущих искусствоведов. Он начался на витрине и в группах «ВКонтакте» в начале декабря, его уже посмотрело более миллиона человек.
Начиная с ноября можно будет увидеть лекцию «Музеях нового искусства — сто лет экспериментов» куратора коллекции нового французского искусства ГМИИ имени А.С. Пушкина Алексея Петухова, лекцию о Павле Филонове заместителя директора Государственного Русского музея по научной работе Евгении Петровой и лекцию директора Московского дома фотографии Ольги Свибловой об уникальном подарке российских коллекционеров Центру Помпиду.
Завершит цикл лекция директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского «"Залп" выставок как стиль универсального музея», посвященная планам петербургского музея.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России
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