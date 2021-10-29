Жан-Юбер Мартен готовит выставку в Пушкинском музее

Поль Гоген. Фрукты. 1888 © ГМИИ им. А.С. Пушкина

9 ноября в Главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) начнет работу выставочный проект «Бывают странные сближенья...» известного французского куратора Жан-Юбера Мартена.

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, выставка «Бывают странные сближенья...» станет одним из главных событий музея в 2021 году. Над созданием экспозиции также работает заведующая отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ Александра Данилова.

Тринадцать разделов выставки будут посвящены темам, которые классическая история искусства часто не замечала или оставляла на втором плане:

«От потаенного образа к двойному»

«Античная скульптура. От белой к полихромной»

«От возлюбленной к колдунье»

«От яблока к земному шару»

«От зеркала к двойнику»

«За наблюдателем наблюдают»

«От юности к старости»

«От горизонта к птичьему полету»

«От складки к геометрии»

«От "Черного квадрата" к ташизму. Две школы»

«Пять чувств»

«От фигурных скал к абстрактной скульптуре»

«От вакханалии до таверны»



Куратор сопоставит не только очень разные произведения искусства, но и предметы, не относящиеся к художественному творчеству. Кроме того, в каждом разделе появится как минимум одна работа современного автора, в которой прослеживается связь древнего или аборигенного искусства с актуальной повесткой.

Цель выставки — собрать и сравнить произведения искусства без оглядки на их происхождение, время создания и технику исполнения, чтобы заменить хронологическую линейность последовательностью аналогий. Вместо попыток возродить прошлое мы могли бы рассматривать все музейные предметы как современные в той мере, в какой они открываются нашему взгляду.

Выставка «Бывают странные сближенья...» в ГМИИ продлится до февраля 2022 года.







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