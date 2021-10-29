Большой театр представит премьеру оперы Прокофьева «Маддалена»

Сегодня, 29 октября, состоится первая премьера 246-го сезона Большого театра. На Камерной сцене имени Б.А. Покровского будут показаны одноактные оперы «Маддалена» Прокофьева и «Испанский час» Равеля.

«Значимость сегодняшней премьеры заключается не только в том, что она первая в новом сезоне, а прежде всего в том, что опера Сергея Прокофьева "Маддалена" никогда не шла в Большом театре, а опера Мориса Равеля "Испанский час" ставилась лишь однажды — в 1978 году», — цитирует ТАСС пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

Премьерная серия спектаклей «Маддалена» и «Испанский час» продолжится 30 и 31 октября.

Постановку обеих опер осуществили дирижер Алексей Верещагин и режиссер Владиславс Наставшевс, выступивший также в качестве сценографа и художника по костюмам.

«Зрители увидят две одноактные оперы, два названия: "Маддалена" Сергея Прокофьева и "Испанский час" Мориса Равеля. Обе эти оперы были написаны примерно в одно и то же время, в самом начале XX века. И соответственно в них много общего. И в то же время они кардинально разные. Если Прокофьев написал трагедию, то Равель написал комедию. Тема у обеих опер в принципе похожая. В центре сюжета — женская неверность, женщина как символ изменчивости и страсти», — говорит Владиславс Наставшевс.

Для спектаклей подготовлено несколько составов исполнителей.

Главные партии в опере «Маддалена» исполняют: Мария Лобанова, Ксения Мусланова (Маддалена), Александр Чернов, Михаил Яненко (Дженаро), Роман Бобров, Андрей Бреус (Стенио), Татьяна Конинская, Наталья Риттер (Джемма), Василий Гафнер, Захар Ковалев (Ромео).

Главные партии в опере «Испанский час» исполняют: Алексей Сулимов, Игорь Вялых, Дмитрий Бобров (Торквемада), Анна Бауман, Александра Наношкина, Анна Семенюк (Консепсьон), Валерий Макаров, Петр Мелентьев (Гонзальво), Александр Полковников, Василий Соколов (Рамиро), Александр Маркеев, Алексей Прокопьев, Алексей Смирнов (Дон Иниго).







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