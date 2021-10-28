Начинается Большой фестиваль мультфильмов

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Сегодня, 28 октября, в Международный день анимации в Большом зале московского киноцентра «Октябрь» открывается XV Большой фестиваль мультфильмов (БФМ).
В афише фестиваля более трехсот мультфильмов конкурсной программы, премьеры полнометражных мультфильмов, специальные тематические подборки авторской анимации, большая программа для детей и родителей.
До 8 ноября на специальной платформе multfest.online можно будет посмотреть бóльшую часть программ БФМ-2021.
В этом году на фестивале будет работать три состава жюри: первое будет оценивать международный конкурс короткометражных фильмов, второе — национальный конкурс, третье — конкурсы мультфильмов для детей и мультсериалов. На закрытии фестиваля 8 ноября будут объявлены результаты работы жюри и вручим призы.
Организаторы фестиваля подготовили большую образовательную программу для детей и взрослых. Вместе с мастерами Фабрики мультфильмов онлайн любой сможет создать свой небольшой анимационный фильм. Помимо практических занятий в образовательной программе открытые лекции, семинары и мастер-классы российских и зарубежных режиссеров и художников.
С 1 по 15 декабря фестиваль пройдет в офлайн-формате. Площадками БФМ-2021 станут кинотеатры сети «КАРО», кинотеатр «Художественный», Центр документального кино, Третьяковская галерея и Филармония-2.
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