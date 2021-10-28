Signal 2022 объявил даты

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Шестой фестиваль электронной музыки Signal пройдет в Никола-Ленивце с 18 по 21 августа 2022 года.
Как сообщают организаторы фестиваля, его тема в 2022 году — «Over the Horizon» / «За горизонтом».
«Впереди новый арт-колл, новые программы кемпов и саб-ивентов, музыкальная резиденция, летний лагерь волонтеров Signal и освоение новых территорий Никола-Ленивца», — говорится в сообщении.
Билеты на Signal 2022 уже продаются на сайте фестиваля.
Фестиваль Signal с августа 2017 года проводится в арт-парке «Никола-Ленивец» у деревни Никола-Ленивец Калужской области. Этим летом на фестивале побывали более 15 000 человек.
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