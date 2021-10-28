Signal 2022 объявил даты

© Signal

Шестой фестиваль электронной музыки Signal пройдет в Никола-Ленивце с 18 по 21 августа 2022 года.

Как сообщают организаторы фестиваля, его тема в 2022 году — «Over the Horizon» / «За горизонтом».

«Впереди новый арт-колл, новые программы кемпов и саб-ивентов, музыкальная резиденция, летний лагерь волонтеров Signal и освоение новых территорий Никола-Ленивца», — говорится в сообщении.

Билеты на Signal 2022 уже продаются на сайте фестиваля.

Фестиваль Signal с августа 2017 года проводится в арт-парке «Никола-Ленивец» у деревни Никола-Ленивец Калужской области. Этим летом на фестивале побывали более 15 000 человек.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU