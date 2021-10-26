Группа «АИГЕЛ» выступит в Новой Третьяковке

Доказательства памяти
Фотографии как граница между сном и реальностью в проекте Евгения Гусарова26 октября 2021620
27 октября в Новой Третьяковке состоится второй вечер проекта T Lates, который будет посвящен теме тела и телесности в изобразительном искусстве ХХ века. Музыкальный перформанс на вечере представит группа «АИГЕЛ».
Начало в 21:30, билеты (2000 рублей) продаются на сайте Государственной Третьяковской галереи.
Изображение человеческого тела — один из древнейших мотивов в искусстве. Художники многих эпох обращались к обнаженной натуре и продолжают обращаться к ней сегодня. Размышления на тему телесности помогут получить более полный и многосторонний зрительский опыт в залах музея.
Сегодня всё большую популярность приобретают такие направления оздоровительных практик, как эмбодимент и телесно ориентированная психология.
Проект T Lates предлагает задуматься о теле как об одном из главных объектов изображения и художественного высказывания художников XX века, приглашает посетителей пройти с новым аудиогидом «Тело и телесность» по постоянной экспозиции Новой Третьяковки, а также понять, почему человеческое тело приковывает внимание живописцев и скульпторов и как чувственное восприятие влияет на постижение и интерпретацию произведений искусства.
В центре внимания будут произведения 1920-х — первой половины 1930-х годов. На примере работ Сергея Конёнкова и Веры Мухиной гости вечера увидят, как сама природа скульптурных материалов может актуализировать проблему телесности в художественном образе. Рассматривая картины Александра Дейнеки, Александра Самохвалова и Петра Вильямса, зрители поймут и прочувствуют, как молодые, едва 30-летние на тот момент авторы искали образ современного им человека — героя нового мира и нового времени.
Во второй части вечера в Большом зале Западного крыла состоится музыкальный перформанс электронного хип-хоп-дуэта «АИГЕЛ».
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