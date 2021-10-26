Работы семи современных российских художников покажут в Центре Курёхина

Олег Маслов. Один (Адам). 2013. Холст, масло © Предоставлено Санкт-Петербургской Новой Академией

C 1 ноября по 1 декабря в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Петербурге будет проходить выставка «На следующий день», на которой будут представлены произведения Ольги Тобрелутс, Ирины Дрозд, Ирины Анниной, Дмитрия Шорина, Ивана Плюща, Ильи Гапонова и Олега Маслова.

Международная российско-венгерская выставка «На следующий день» инициирована Санкт-Петербургской Новой Академией и Абелем Конья, директором и куратором Государственной галереи города Мишкольц (Венгрия) при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках международного культурного диалога двух стран.

Абель Конья, куратор выставки:

Основная концепция выставки: если человечество оставит Землю и отправится на другую планету, что оно может унести с собой, чтобы начать существование заново? Какие воспоминания, ситуации, ощущения, трансцендентные вопросы бытия живут в нас, когда мы отрываемся от животворящей Земли, преодолевая гравитацию? Какие культурные и экзистенциальные подсказки могут предопределить формирование нового жизненного пространства на другом небесном теле? Утрата, а затем восстановление живого человеческого бытия — будущее, кажущееся далёким, но, спустя 60 лет после первого космического полёта Юрия Гагарина и через 50 лет после высадки человека на Луну, его нельзя рассматривать как чистую утопию».

Все участники выставке живут в Санкт-Петербурге, но в последние годы работают в Паче и Топшоне — небольших венгерских городах рядом с озером Балатон. Их художественный стиль имеет сильный, индивидуальный характер, объединенный универсальным подходом: они опираются на европейские художественные, философские и психологические традиции.

Работы семи художников включают чувственный, символический реализм (Дмитрий Шорин), выразительное пейзажное изображение, передающее внутренние эмоции и философский подход (Ирина Аннина), монументальный, детализированный реализм, центральными темами которого являются заброшенные постиндустриальные пространства и пейзажи, пронизанные следами исчезающего человеческого присутствия (Илья Гапонов), магический сюрреализм в сочетании со сверхнатурализмом (Ирина Дрозд), экспрессионизм, основанный на снах и психологических ситуациях, подчеркивающий материальность и телесность (Иван Плющ), живописное погружение в окружающее жизненное пространство, залитое солнечным светом с его ежедневными открытиями (Олег Маслов), произведения, трансформирующие и объединяющие классические образы с современным видением с помощью цифровых технологий (Ольга Тобрелутс).

Представленные работы характеризуются живым дискурсом с европейским художественным наследием и специфическим современным языком, который логически вытекает из свободного поиска творческого пути.







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