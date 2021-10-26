Гёте-Институт запускает музыкальное TikTok-шоу «Stereowerke»

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Гёте-Институт в России совместно с партнерами Moscow Music School и AFS Россия запускает музыкальное TikTok-шоу «Stereowerke». Его участниками станут подростки в возрасте от 12 до 18 лет, у которых есть опыт в изучении немецкого языка, интерес к музыкальному творчеству и креативной самопрезентации в соцсетях.
Как сообщают создатели проекта, основная задача «Stereowerke» — дать возможность молодым и талантливым подросткам получить новые профессиональные навыки на стыке креативной индустрии и немецкого языка, прикоснуться к музыкальному бизнесу и создать свои собственные музыкальные треки вместе с известными артистами из Германии.
В течение трех месяцев команда проекта, в которую вошли музыкальные исполнители, организаторы и популярные блогеры, будет давать участникам разнообразные творческие задания на владение немецким языком, музыкальное исполнение и артистизм. Каждый критерий будет оценен в турнирной таблице, а победителя определит наивысшая сумма баллов, что позволит участникам присоединяться к онлайн-шоу на любом этапе.
Финалисты проекта получат опыт работы с лидерами музыкальной индустрии и призы от Гёте-Института и партнеров, главный из которых — образовательный курс в Moscow Music School, включающий продюсирование и запись своих песен в профессиональной студии под чутким руководством профессионалов индустрии и их последующий релиз на стриминговых площадках.
Проект пройдет полностью онлайн в самой популярной социальной сети среди подростков TikTok. Ведущая проекта — блогер Юлия Коваль @you.deutsch, которая живет и учится в университете в Дрездене и ведет свой русскоязычный TikTok–аккаунт, где с помощью музыки и современной поп-культуры рассказывает о тонкостях немецкого языка.
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