Лаборатория «КоOPERAция-2021» представит 16 сайнс-опер

© «КоOPERAция Art&Science»

30 и 31 октября в Московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова на фестивале современной оперы «КоOPERAция Art&Science» пройдут премьерные показы 16 опер, которые стали главным итогом творческой, научной и исследовательской работы лаборатории молодых композиторов и драматургов «КоOPERAция».

В сезоне 2020/2021 основным направлением лаборатории выбрана стремительно развивающаяся, креативная и перспективная область art & science — современное искусство на стыке художественного и научного подходов, результат синтеза и синхронизации творческого и технологического процессов. Сегодня поиск точек соприкосновения между искусством и наукой особенно важен, ведь творчество все чаще связано с цифровизацией и прогрессом.

Эти процессы изучали участники лаборатории, создавая своии оперы. Их работы будут связаны с пограничными областями знаний: информационными и энергоэффективными технологиями, биотехнологиями и нейронаукой.

Фестиваль «КоOPERAция Art&Science» объединил два экспериментальных проекта — «КоOPERAция — Lab» (создание восьми камерных сайнс-опер «взрослыми» командами ученых, композиторов, драматургов, режиссеров, сценографов и художников) и «КоOPERAция — Дети» (создание восьми камерных опер для детей и подростков молодыми профессиональными композиторами и подростками-драматургами).

Первый этап лаборатории «КоOPERAция — Lab» начался 14 ноября 2020 года в онлайн- и офлайн-форматах. В течение образовательного периода с участниками проекта занимались специалисты, активно работающие в сфере современного музыкального театра и направлении новых медиа. В работе лаборатории приняли участие руководитель Института музыки и акустики при Центре искусства и медиа в Карлсруэ (ZKM) Людгер Брюммер, руководитель фестиваля Ars Electronica, исследователь с междисциплинарным опытом в области истории искусства, культурного менеджмента и естественных наук Кристал Баур и продюсер европейской программы фестиваля Ars Electronica Карла Спилуттини.

Второй этап — процесс взаимодействия и коммуникации объединившихся в восемь команд ученых и людей искусства, поиска ими технологических, психологических и творческих решений для создания восьми сайнс-опер, которые будут представлены 31 октября на сцене «Новой оперы». Техническими партнерами проекта стали Nvidia, Huawei и VSG Sound.

Лаборатория «КоOPERAция — Дети» посвящена музыкальному театру для детей и подростков. Ее участниками стали молодые профессиональные композиторы и подростки от 13 до 17 лет, отобранные по результатам открытого опен-колла. По окончании образовательной программы, во время которой подростки знакомились с музыкальным театром: изучали сценические пространства и основы драматургии, встречались с театральными экспертами, журналистами и театральными критиками, с некоторыми из которых схлестнулись в настоящем оперном баттле, участвовали в мастер-классах команды Playtronica, ездили на экскурсию в Сколковский институт науки и технологий, — восемь команд (композитор и драматург) разработали и реализовали идеи камерных опер для детей и подростков, премьеры которых будут показаны 30 октября на сцене «Новой оперы». Показ пройдет в рамках фестиваля современного искусства «Территория.Kids».







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