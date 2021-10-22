Новая выставка проекта «Москва без окраин» расскажет о Капотне

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16 ноября Музей Москвы откроет новую выставку своего междисциплинарного проекта «Москва без окраин». Темой выставки станет московский район Капотня.
Проект «Москва без окраин», посвященный локальной идентичности, истории, культуре и жителям разных районов города, был запущен в 2021 году. 25 октября в первом корпусе Музея Москвы (Зубовский бульвар, 2) завершится первая выставка — «Москва без окраин. Таганка», вторая расскажет о Капотне — индустриальном районе у МКАДа, который в последние годы всё чаще вызывает интерес исследователей и горожан.
Капотня — это не просто район, но настоящий город в городе со своим особенным внутренним устройством и укладом жизни, отмечают организаторы выставки. Его можно сравнить с моногородом: градообразующее предприятие, жилые кварталы, зеленые зоны и инфраструктурные объекты, призванные обеспечить нужное качество жизни.
История развития малого города внутри столицы станет лейтмотивом выставки о Капотне. В экспозицию войдут архивные материалы о строительстве района, воспоминания и предметы местных жителей, фотографии и кинохроника. Современные художники и режиссеры-документалисты создадут для выставки произведения в разных техниках и жанрах — от видеозарисовок до саунд-инсталляций.
Кураторская группа — Полина Жураковская, Надежда Лозина, Ирина Побежимова, Алиса Савицкая, Мария Сакирко. Художники экспозиции — Анна Муксунова, Анна Скржинская. Автор идеи — Алиса Савицкая.
Выставка «Москва без окраин. Капотня» в Музее Москвы продлится до февраля 2022 года. Вход свободный.
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