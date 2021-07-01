Музей Москвы запускает проект «Москва без окраин»

Георгий Храпак. Тоннель у Таганской площади. 1960-е © Музей Москвы

9 июля в Музее Москвы открывается первая выставка нового проекта «Москва без окраин», посвященного локальной идентичности, истории, культуре и жителям разных районов города.

Задача проекта «Москва без окраин» — рассказать не только об историческом прошлом каждого района, но и представить его современное состояние, собрать личные истории жителей района, обсудить с ними актуальные проблемы его развития. Каждая выставка, названная именем района, фокусируется не только на его уникальных историко-архитектурных и культурных объектах, но и на особенностях его ландшафта, определивших роль конкретной территории в развитии Москвы, на исторической и современной топонимике, новых градостроительных объектах и планах благоустройства.

Первая выставка проекта — «Москва без окраин. Та самая Таганка» — будет проходить в первом корпусе Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2) до 17 октября. Она расскажет о Таганском районе — территории, в прошлом расположенной на самой границе Москвы, которая превратилась в ее центр.

Кураторская группа: Александр Афанасов, Наталья Катонова, Ирина Побежимова, Мария Сакирко, Алиса Савицкая. Художники: Анна Муксунова, Анна Скржинская, Саша Салман.

На примере Таганского района кураторы предлагают поразмышлять о том, что такое окраина и центр города и как представления об этих понятиях меняются во времени. В разные периоды своего существования Таганка была и центром, и окраиной, и окраиной центра Москвы. Слово «окраина» на Таганке не имеет негативной коннотации, а становится ключом к пониманию специфики устройства территории и уклада жизни людей, живших и живущих здесь.







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