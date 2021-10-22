Богомолов поставил «Ромео и Джульетту» в МАМТе

На репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» © Сергей Родионов / Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Сегодня, 22 октября, на Основной сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) состоится премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Константина Богомолова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Сегодня МАМТ представляет первую премьеру нового, 103-го сезона, которой станет опера Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", — рассказали в пресс-службе. — Над новым спектаклем работают хореограф Максим Севагин и режиссер Константин Богомолов, который ранее ставил оперы, в том числе в МАМТ, но балетные спектакли не режиссировал. Это будет его первый опыт балетной постановки. Что касается Максима Севагина, то это первая полномасштабная постановка молодого балетмейстера, чьи дебютные работы были тепло встречены зрителями».

«Нам показалось важным, отталкиваясь от шекспировского сюжета и либретто, сочинить свою историю, которая позволит по-другому взглянуть на этот сюжет», — пояснил автор либретто и режиссер Константин Богомолов.

Действие «Ромео и Джульетты» он перенес из Вероны в Золотой город, где все принадлежит олигарху Капулетти, отцу Джульетты. Клан Монтекки вообще отсутствует, а Ромео возвращается из тюрьмы.

Дирижер-постановщик спектакля — Тимур Зангиев, сценограф — Лариса Ломакина, художник по свету — Айвар Салихов, художник по костюмам — Игорь Чапурин.

Партии исполняют Евгений Жуков, Жанна Губанова, Георги Смилевски, Наталья Сомова, Георги Смилевски-мл., Иван Михалев, Никита Кириллов, Леонид Леонтьев, Ольга Сизых, Сергей Мануйлов, Евгений Дубровский, Лоран Илер и Дарья Павленко.

Серия премьерных показов продолжится 23, 24 и 25 октября.







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