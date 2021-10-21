Третьяковка покажет русский модерн из запасников

Александр Савинов. На балконе. 1909 © Государственная Третьяковская галерея

26 октября в главном здании Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) откроется выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств», организованная в рамках проекта «Третьяковская галерея открывает свои запасники».

Как сообщает сайт ГТГ, на выставке будут представлены произведения живописи, графики и скульптуры из фондов Государственной Третьяковской галереи.

«В ноябре в Новой Третьяковке открывается масштабный проект — монографическая выставка Михаила Врубеля. В освободившихся залах художника в постоянной экспозиции посетителям музея будут показаны другие грани стиля модерн. Впервые за долгие годы крупноформатное панно "Принцесса Грёза", единственное произведение Врубеля, оставшееся в здании в Лаврушинском переулке, окажется вписанным в контекст эпохи благодаря соседству с произведениями других мастеров русского модерна», — отмечают организаторы выставки.

В экспозицию войдут более 30 работ, созданных в конце 1890-х — 1910-е годы. Среди них панно Михаила Врубеля, Константина Богаевского, Исаака Бродского, Александра Головина, Александра Савинова, панно «Вечер на берегу озера» (1897) Федора Боткина, отреставрированное специально к открытию выставки, прижизненные портреты литераторов Серебряного века кисти Александра Головина, Анны Голубкиной и Николая Ульянова.

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» в ГТГ продлится до 31 августа 2022 года.







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