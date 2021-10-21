Владимир Мартынов и Zurkas Tepla примут участие в фестивале Fields XS

3 ноября команда фестиваля Fields проведет в новом концертном пространстве «Урбан» на территории московского креативного кластера «Флакон» микро-фестиваль изобретательной музыки Fields XS, на котором выступят Владимир Мартынов и Zurkas Tepla, Moa Pillar и Ушко, «Сольвычегодск» и другие музыканты.

Также участниками Fields XS станут «Поле», Katya Yonder, Soft Blade, Zavet, BAD ZU, WulffluW XCIV, DYW, solo.operator и Коля Дыхне.

«Это фестиваль с монофоническим сюжетом, действие которого развернется на одной сцене, — отмечают организаторы Fields XS. — Славянский фольклор в минималистской обертке, анарх-джаз, переобутый в техно-бочку, гипно-эмбиент, льющийся через край, беспрецедентные новинки рейв-попа и коллаборации из ваших страшных снов — кураторское повествование будет захватывающим».

Купить билет на Field XS (800 рублей) можно здесь, по билетам на Fields 2021 или St. Fields вход бесплатный.







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