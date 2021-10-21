В Москве пройдет выставка Гоши Острецова

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28 октября в московской галерее «Е.К.АртБюро» откроется персональная выставка Гоши Острецова «Динозавры искусства».
В экспозицию войдут произведения, созданные в различных техниках, от графики и живописи до объектов, скульптуры и книжной иллюстрации. Эта выставка — своего рода автобиографическое путешествие художника в прошлое или археологическое исследование, восстанавливающее главные события и впечатления его творческой жизни. Динозавр — сквозной герой проекта — символизирует автора, бесконечно исследующего художественное наследие разных эпох, коды и мемы различных культурных формаций.
«Буквально ворвавшийся в художественное пространство перестроечной России, Гоша Острецов сразу занял в нем устойчивую нишу, сумев сохранить свой собственный стиль и в то же время гармонично вписаться в полифонию московского арт-сообщества», — говорит куратор выставки Елена Куприна-Ляхович.
На протяжении своего творческого пути Гоша Острецов работал в стилистике нью-вейва, комикса и академизма. Сегодня он использует фрагменты своих старых работ и обрезки от полотен своих коллег, синтезируя из них новые произведения.
«В последнее время я составляю калейдоскопы из разных работ, то есть это как бы ресайкл, переделка, переосмысление уже пройденного этапа. И я очень часто беру сейчас свои старые работы и переделываю их: режу, соединяю, пытаюсь, по-новому на это дело взглянуть», — объясняет художник.
Таким образом, отмечают организаторы, выставка представляет собой двойную ретроспективу внутри одного проекта, когда автор последовательно восстанавливает и переосмысляет все этапы своего развития, а затем анализирует и прорабатывает старые идеи на принципиально новом, современном уровне.
Выставка Гоши Острецова «Динозавры искусства» в «Е.К.АртБюро» (Малый Кисельный переулок, д, 4, корп. 2) продлится до 29 ноября.
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