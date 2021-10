Уинтон Марсалис выступит на юбилее Игоря Бутмана

© 2021, Luigi Beverelli

27 октября саксофонист Игорь Бутман отметит 60-летие на сцене Государственного Кремлевского дворца. Главным гостями юбилейного концерта станут всемирно известный американский музыкант, девятикратный лауреат премии «Грэмми» Уинтон Марсалис и Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Также в концерте 27 октября примут участие Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Олег Аккуратов и Fantine.

Трубач, композитор, бэндлидер и популяризатор джаза Уинтон Марсалис (р. 1961) написал и исполнил множество произведений, в том числе сочинения для квартетов, камерных ансамблей, симфонических оркестров, произведения для тэп-дэнсеров, кино оперы и балета. Именно с его именем связано возвращение джазу популярности в 1980-е годы.

В 1983 и 1984 годах Уинтон Марсалис стал единственным обладателем «Грэмми» в джазовой и классической номинациях, в 1997 году — первым джазовым артистом, получившим Пулитцеровскую премию в области музыки (за джазовую оперу «Blood on the Fields»), в 2017 году — одним из самых молодых участников Зала славы DownBeat.

C 1987 года Уинтон Марсалис является художественным руководителем Jazz at Lincoln Center — джазового подразделения Линкольн-центра в Нью-Йорке, с 1991 года возглавляет джазовый оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ежегодно оркестр дает более 200 концертов по всему миру, его дискография насчитывает более 30 альбомов.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU