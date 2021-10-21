Уинтон Марсалис выступит на юбилее Игоря Бутмана

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27 октября саксофонист Игорь Бутман отметит 60-летие на сцене Государственного Кремлевского дворца. Главным гостями юбилейного концерта станут всемирно известный американский музыкант, девятикратный лауреат премии «Грэмми» Уинтон Марсалис и Jazz at Lincoln Center Orchestra.
Также в концерте 27 октября примут участие Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Олег Аккуратов и Fantine.
Трубач, композитор, бэндлидер и популяризатор джаза Уинтон Марсалис (р. 1961) написал и исполнил множество произведений, в том числе сочинения для квартетов, камерных ансамблей, симфонических оркестров, произведения для тэп-дэнсеров, кино оперы и балета. Именно с его именем связано возвращение джазу популярности в 1980-е годы.
В 1983 и 1984 годах Уинтон Марсалис стал единственным обладателем «Грэмми» в джазовой и классической номинациях, в 1997 году — первым джазовым артистом, получившим Пулитцеровскую премию в области музыки (за джазовую оперу «Blood on the Fields»), в 2017 году — одним из самых молодых участников Зала славы DownBeat.
C 1987 года Уинтон Марсалис является художественным руководителем Jazz at Lincoln Center — джазового подразделения Линкольн-центра в Нью-Йорке, с 1991 года возглавляет джазовый оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ежегодно оркестр дает более 200 концертов по всему миру, его дискография насчитывает более 30 альбомов.
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