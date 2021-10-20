 
17:43 20 октября 2021Новости
497

Гёте-Институт и «Теплица социальных технологий» устраивают «Дата-танцы»

News_detailed_picture© datatanz.ru

4-6 ноября команды Гёте-Института в Москве и просветительского проекта «Теплица социальных технологий» проведут хакатон цифрового баланса «Datatanz» («Дата-танцы»), посвященный созданию своего цифрового «я» и бережному отношению к нему.

К участию приглашаются молодые специалисты (17–35 лет) в области дата-аналитики, программирования, дизайна и журналистики. Заявки проектов и участников принимаются онлайн до 1 ноября.

Сегодня данные окружают людей, как аура. Есть данные, которыми мы готовы и хотим делиться, а есть те, что мы по незнанию, невнимательности оставляем в сети числами кода. К сожалению, иногда эта забывчивость используется против нас: набирают обороты киберпреступления — от кибербуллинга до краж личности. Чтобы обезопасить себя, нужно осознанно подходить к использованию цифровых средств и медиа, нести ответственность за персональные данные и действия в Сети.

Предлагая свое видение цифрового баланса, участники мероприятия создадут сайты, квизы, боты, игры и расширения для браузера. Также они смогут подготовить арт-проекты по теме. У команд будет поддержка менторов и наставников из разных профессиональных областей.

Победители хакатона получат финансовую поддержку Гёте-Института в Москве для реализации проекта.

Подробную информацию о хакатоне «Datatanz» и можно получить на сайте datatanz.ru.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
МоскварийМолодая Россия
Москварий 

«“Надо будет показать, почему Москву стали называть Москварием”, — подумала Веспа». Рассказ Д. Густо

19 октября 20211583
Час экспертаМолодая Россия
Час эксперта 

«А теперь мы хотим сравнить 2050-е с 2080-ми — так, как будто у нас есть шансы на успех. Понимаете?» Рассказ Александра Мельникова

19 октября 20211137
Николай Толстой-Милославский о себе и своей работе историкаОбщество
Николай Толстой-Милославский о себе и своей работе историка 

Видеоинтервью Сергея Качкина с Николаем Толстым, британским историком, потомком русского аристократического рода, который расследует насильственную репатриацию эмигрантов после Второй мировой

18 октября 20212350
Что слушать в октябреСовременная музыка
Что слушать в октябре 

Альбом-побег Tequilajazzz, импрессионистская электроника Kedr Livanskiy, кантри-рэп-хохмы «Заточки», гитарный минимализм Дениса Сорокина и другие примечательные релизы месяца

18 октября 20212395