Гёте-Институт и «Теплица социальных технологий» устраивают «Дата-танцы»

4-6 ноября команды Гёте-Института в Москве и просветительского проекта «Теплица социальных технологий» проведут хакатон цифрового баланса «Datatanz» («Дата-танцы»), посвященный созданию своего цифрового «я» и бережному отношению к нему.

К участию приглашаются молодые специалисты (17–35 лет) в области дата-аналитики, программирования, дизайна и журналистики. Заявки проектов и участников принимаются онлайн до 1 ноября.

Сегодня данные окружают людей, как аура. Есть данные, которыми мы готовы и хотим делиться, а есть те, что мы по незнанию, невнимательности оставляем в сети числами кода. К сожалению, иногда эта забывчивость используется против нас: набирают обороты киберпреступления — от кибербуллинга до краж личности. Чтобы обезопасить себя, нужно осознанно подходить к использованию цифровых средств и медиа, нести ответственность за персональные данные и действия в Сети.

Предлагая свое видение цифрового баланса, участники мероприятия создадут сайты, квизы, боты, игры и расширения для браузера. Также они смогут подготовить арт-проекты по теме. У команд будет поддержка менторов и наставников из разных профессиональных областей.

Победители хакатона получат финансовую поддержку Гёте-Института в Москве для реализации проекта.

Подробную информацию о хакатоне «Datatanz» и можно получить на сайте datatanz.ru.







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