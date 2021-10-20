На «Дожде» выходит сериал «Я псих?»

Едва заметный пакет телеологии
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С 21 по 30 октября ежедневно в 23:00 на телеканале «Дождь»* будет демонстрироваться документальный сериал «Я псих?», рассказывающий о жизни людей с особенностями психики во время локдауна в Берлине.
В сериале девять серий. Пять русскоговорящих героев, живущих в Берлине, откровенно, подробно, периодически с полным отчаянием, а периодически с самоиронией рассказывают о своей жизни с биполярным расстройством, пограничным расстройством личности, тревожным расстройством, депрессией, посттравматическим синдромом, суицидальными мыслями и родительским выгоранием.
В течение полутора месяцев герои рассказывают о своих мыслях и чувствах в видеодневниках, посещают сеансы психотерапевтов, и каждый по-своему справляются как с вызовами внешнего мира, охваченного пандемией и ковидными ограничениями, так и с вызовами своей собственной психики. Внезапно начавшийся локдаун усугубляет ситуацию и, с одной стороны, влияет на общую психическую нестабильность мира вокруг, а с другой — уплотняет социальный вакуум вокруг героев, оставляя их наедине с самими собой.
Документальный сериал визуально и пластически наследует стилистике современного фестивального/ артхаусного кино, в нарративной стратегии, при этом сочетая разные медиа — видеодневники, сеансы психотерапии и документальную съемку, стилистически подхватывающую и передающую ощущения героев.
Среди героев сериала и медийные персонажи («один из самых небанальных героев российского арт-пространства», акционист, художник, трикстер и эпатер Пахом, рассказывающий о своей жизни с биполярным расстройством; пионер российского spoken word поэт Александр Дельфинов, рассказывающий о стратегиях сосуществования с пограничным расстройством личности), и не-медийные люди (Рома, 30-летний беженец нетрадиционной ориентации из Приднестровья, столкнувшийся с сексуальным насилием в тюрьме, рассказывающий о жизни с посттравматическим синдромом, Софа, 30-летний гендер-флюид хипстер, работающая в IT и пытающаяся справиться с тревожным расстройством, Марина, мать двоих детей, рассказывающая о материнском выгорании и о жизни матери с биполярным расстройством).
Расстройства психики, о которых идёт речь в сериале, относятся к статистически наиболее распространенным (разными типами вышеописанных расстройств страдают от 10 до 60 процентов населения Земли), эти расстройства позволяют людям относительно успешно функционировать в обществе, работать, учиться, строить карьеру, заводить семью. Однако ежедневно у таких людей возникает масса сложностей, с которыми им — часто совершенно незаметно для окружающего их общества — приходится справляться.
Проблемы, которыми мучаются герои, очень часто пересекаются с общефилософскими вопросами, о которых так или иначе думает любой мыслящий человек. Грань между нормальностью и ненормальностью крайне тонкая, и создатели сериала ставят перед зрителем вопрос, а что такое норма вообще и существует ли она. Одновременно с исследованием особенностей психики, сериал становится и социальным обзором русской эмиграции в Берлине в целом.
Задача сериала — подробный и искренний разговор об особенностях психики и дестигматизация людей, живущих с психиатрическим диагнозом. Как и наши герои, мы уверены, что об этом надо говорить, а не молчать, так как в течение жизни с теми или иными проявлениями особенностей психики может столкнуться каждый.
Сериал «Я псих?» создан и спродюсирован немецко-российским каналом OstWest при поддержке благотворительного фонда Content Fund и является социальным проектом. Продюсер — журналист и телеведущая, главный редактор канала OstWest Мария Макеева. Режиссер — Дарья Белова, студентка берлинской киношколы DFFB, лауреат Каннского кинофестиваля, обладательница приза за лучший короткометражный фильм программы «Неделя критики», выпускница мастерской Torino FilmLab. Операторы — Валя Крышова и Платон Огарев, монтаж — Катя Труба, Саша Пуцято, Ксения Гуцу, Алексей Бессонов. Композиторы — Хачатур Канаян, Лукреция Дальт, Карина Казарян.
Сериал отобран в основной конкурс London International Web and Shorts Film Festival, Berlin International Tv Series Festival, BUEIFF Web Series (Buenos Aires Film Festival), Toronto international Women Film Festival.
* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
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