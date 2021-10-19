В Пушкинском музее перевесили старых мастеров

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

Сегодня, 19 октября, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет новую авторскую концепцию постоянной экспозиции старых мастеров, подготовленную французским историком искусства, сценографом и куратором Патриком Уркадом.

Как сообщает пресс-служба музея, шесть залов первого этажа Главного здания откроют публике не только новый дизайнерский взгляд на пространство музея, но и современное представление о старой живописи в классическом музее XXI века. Полностью преображенными предстанут залы византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV–XVI веков, Фландрии и Голландии XVII века, живописи Рембрандта и его школы.

Работа над реэкспозицией началась с исследования архивных документов. Была изучена история эволюции постоянной экспозиции живописи ГМИИ с 10 ноября 1924 года, когда была открыта картинная галерея Музея изящных искусств и до последних изменений, произошедших в 2006 году.

Открывающаяся сегодня экспозиция даст отсылки к прошлому и одновременно предложит новое видение первого этажа Главного здания музея. Так, классическая французская живопись вернется в залы, в которых она демонстрировалась с 1974 по 2006 год, а зал 31, где обычно проводились камерные временные выставки, впервые станет частью постоянной экспозиции — в нем разместилась живопись, скульптура и декоративно прикладное искусство Германии и Нидерландов XV–XVI веков.

Искусство Византии и раннего итальянского Возрождения останется в прежнем пространстве, но зрители увидят его совершенно в ином свете. В целом это — новаторская экспозиция, но ее цель — вернуть залам свет и пространство такими, как изначально их видели создатели музея: Иван Цветаев и Роман Клейн.

В пяти залах, где сегодня располагается экспозиция итальянской и французской живописи, а также на главной выставочной оси и еще нескольких пространствах второго этажа сначала развернется выставка «Бывают странный сближенья» (куратор — Жан-Юбер Мартен). Затем эти залы займет экспозиция, посвященная русским коллекционерам Михаилу и Ивану Морозовым.

По завершении этих выставок залы прежней постоянной экспозиции станут экспериментальной площадкой, где кураторы будут предлагать свои размышления на темы, связанные с постоянной экспозицией Пушкинского музея.

Обновление Главного здания — один из важных шагов на пути к его более масштабной трансформации: сейчас ведутся активные работы по реконструкции Пушкинского музея и созданию «музейного городка», о котором мечтал еще Цветаев. В ближайшие годы будут открыты депозитарно-реставрационный и выставочный центры, Галерея искусства старых мастеров и т.н. Дом текста. К 2027 году территория ГМИИ увеличится более чем вдвое — до 105 000 кв.м.







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