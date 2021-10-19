New/Open Showcase Festival принимает заявки

© Михаил Морозов

До 6 декабря молодые российские музыканты могут подать заявку на участие в третьем шоукейс-фестивале New/Open Showcase Festival, который пройдет в Екатеринбурге в феврале 2022 года.

New/Open Showcase Festival — конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс актуальной музыки, участники которого смогут получить денежную поддержку своих проектов. Финалистами конкурса и участниками фестиваля в Екатеринбурге станут 50 лучших музыкальных проектов. Общий грантовый фонд New/Open составляет 5 млн рублей, каждый проект претендует на грант до 600 000 рублей.

Заявки принимаются на сайте фестиваля от граждан России в возрасте от 18 до 35 лет, которым необходимы средства на реализацию своего творческого проекта, такого как съемка видеоклипа, запись музыкального альбома, организация концерта или участие в образовательной программе или в музыкальном фестивале.

Каждую заявку оценят не менее четырех экспертов. Они прослушают музыкальный материал, проверят актуальность и реалистичность поданного проекта. Экспертами первичного отбора выступят 50 представителей музыкальной индустрии со всей России: музыкальные журналисты, резиденты концертных площадок и независимые организаторы и промоутеры.

Заявители должны показать свою авторскую музыку, в заявке спланировать продвижение, бюджет, календарный план, прописать актуальность и предполагаемый результат. Победителем станет каждая шестая группа.

Фестиваль New/Open Showcase пройдет 11–13 февраля 2022 года в Ельцин Центре. За три дня фестиваля зрители и участники смогут бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов (около 20 часов музыки), 20 часов лекций и воркшопов, втретиться с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет, а также поддержать перспективных музыкантов.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов







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