Музей МХАТ готовит выставку к 120-летию «Трех сестер»

Борис Кочейшвили. Перед грозой. 1988. Оргалит, масло © Музей МХАТ

27 октября 2021 года на площадке Музея МХАТ – в Доме-музее К.С. Станиславского откроется выставка «Я и Они. Три сестры», первая часть двухчастного проекта «Борис Кочейшвили. Я и Они», приуроченного к 120-летию первой постановки пьесы Чехова «Три сестры».

Как сообщают организаторы выставки, она выстроена вокруг предметов из архивов музея МХАТ, а также скульптурных, живописных и стихотворных работ Бориса Кочейшвили, с 1970-х годов разрабатывающего тему «Трех сестер».

В экспозицию войдут около ста работ художника, выполненных в разных техниках, представит зрителям небывалое разнообразие пластических решений культовой фабулы.

Также на выставке будут представлены автографы Чехова и Станиславского, фотографии и костюмы к постановкам и видео-инсталляции на тему чеховской пьесы.

Кроме того, зрители смогут посмотреть редкие записи спектаклей по «Трем сестрам» в трактовках самых разных режиссеров.

Выставка «Борис Кочейшвили. Я и Они» в музее МХАТ — Доме-музее К.С. Станиславского продлится до 5 декабря. Она станет мультимедийным предисловием к персональной выставке художника Бориса Кочейшвили, которая открывается в Государственной Третьяковской галерее в 11 ноября.







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