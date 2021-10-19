 
17:40 18 октября 2021Новости
977

Музей МХАТ готовит выставку к 120-летию «Трех сестер»

News_detailed_pictureБорис Кочейшвили. Перед грозой. 1988. Оргалит, масло© Музей МХАТ

27 октября 2021 года на площадке Музея МХАТ – в Доме-музее К.С. Станиславского откроется выставка «Я и Они. Три сестры», первая часть двухчастного проекта «Борис Кочейшвили. Я и Они», приуроченного к 120-летию первой постановки пьесы Чехова «Три сестры».

Как сообщают организаторы выставки, она выстроена вокруг предметов из архивов музея МХАТ, а также скульптурных, живописных и стихотворных работ Бориса Кочейшвили, с 1970-х годов разрабатывающего тему «Трех сестер».

В экспозицию войдут около ста работ художника, выполненных в разных техниках, представит зрителям небывалое разнообразие пластических решений культовой фабулы.

Также на выставке будут представлены автографы Чехова и Станиславского, фотографии и костюмы к постановкам и видео-инсталляции на тему чеховской пьесы.

Кроме того, зрители смогут посмотреть редкие записи спектаклей по «Трем сестрам» в трактовках самых разных режиссеров.

Выставка «Борис Кочейшвили. Я и Они» в музее МХАТ — Доме-музее К.С. Станиславского продлится до 5 декабря. Она станет мультимедийным предисловием к персональной выставке художника Бориса Кочейшвили, которая открывается в Государственной Третьяковской галерее в 11 ноября.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
МоскварийМолодая Россия
Москварий 

«“Надо будет показать, почему Москву стали называть Москварием”, — подумала Веспа». Рассказ Д. Густо

19 октября 2021735
Час экспертаМолодая Россия
Час эксперта 

«А теперь мы хотим сравнить 2050-е с 2080-ми — так, как будто у нас есть шансы на успех. Понимаете?» Рассказ Александра Мельникова

19 октября 2021500
Николай Толстой-Милославский о себе и своей работе историкаОбщество
Николай Толстой-Милославский о себе и своей работе историка 

Видеоинтервью Сергея Качкина с Николаем Толстым, британским историком, потомком русского аристократического рода, который расследует насильственную репатриацию эмигрантов после Второй мировой

18 октября 20211644
Что слушать в октябреСовременная музыка
Что слушать в октябре 

Альбом-побег Tequilajazzz, импрессионистская электроника Kedr Livanskiy, кантри-рэп-хохмы «Заточки», гитарный минимализм Дениса Сорокина и другие примечательные релизы месяца

18 октября 20211636
Лесоруб Пущин раскрывает обман советской власти!Общество
Лесоруб Пущин раскрывает обман советской власти! 

Группа исследователей «Мертвые души», в том числе Сергей Бондаренко, продолжает выводить на свет части «огромного и темного мира подспудного протеста» сталинских времен. На очереди некто лесоруб Пущин

13 октября 20214374