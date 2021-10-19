«Новая опера» открывает «Dance резиденцию»

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Московский театр «Новая опера» имени Е.В. Колобова станет постоянной площадкой для современного танца – совместно с фондом Mart театр представляет новый ежегодный проект «Dance резиденция».
С 24 ноября по 5 декабря на сцене «Новой оперы» танцевальный коллектив покажет свои важнейшие спектакли покажет Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы» под руководством Татьяны Багановой.
Первая «Dance резиденция» в «Новой опере» откроется 24 и 25 ноября возрождением знаковой постановки Татьяны Багановой — «Весны священной» Стравинского, премьера которой состоялась в Большом театре на фестивале «Век “Весны священной” – век модернизма» в 2013 году. Спектакль стал лауреатом премии «Золотая маска — 2014» в номинациях «Лучший спектакль в современном танце» и «Лучшая работа художника».
Художник-постановщик спектакля в Большом театре и его реновации в «Новой опере» — петербургский художник и сценограф — Александр Шишкин, над партитурой Стравинского вместе с Татьяной Багановой будет работать главный дирижер — музыкальный руководитель театра «Новая опера» Валентин Урюпин.
В паре с «Весной священной» будет представлено еще одно произведение Стравинского – «Свадебка». Этот спектакль в постановке Татьяны Багановой был создан в 1999 году, в 2000-м получил «Золотую маску», а в 2019-м был возвращен в репертуар театра «Провинциальные танцы» в новой версии: с обновленной хореографией, сценографией и костюмами.
В «Новой опере» в 2021 году «Свадебка» прозвучит под управлением дирижера театра Дмитрия Волосникова. В исполнении примут участие солисты «Новой оперы» Ирина Костина, Валерия Пфистер, Михаил Губский, Владимир Кудашев, солистки ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Варвара Котова и Мария Шенталинская, пианисты Зарина Шиманская, Александр Маслов, Сергей Редькин и Эдуард Кипрский.
Особым событием программы «Dance резиденции» станет постановка «Синяя Борода», премьера 2021 года. Над спектаклем, созданным по заказу American Dance Festival, работала интернациональная команда: композитор Рио Вольта (Швейцария), танцовщик Чарльз Слендер-Уайт и художник по свету Дэвид Фэрри (США), художник по костюмам Юрий Помелов (Россия) и художник-постановщик Александр Полагаев (Россия).
Также на сцене «Новой оперы» будут показаны «Приключения сапожника Петра» — спектакль-моралите для всей семьи, который был создан в период самоизоляции, спектакль «Sepia» по мотивам романа японского писателя Кобо Абэ «Женщина в песках», поставленный в США по заказу American Danсe Festival и «Девушка с фарфоровыми глазами» — философская транскрипция балета «Коппелия».
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