 
13:49 18 октября 2021Новости
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В России покажут новое британское кино

News_detailed_pictureКадр из фильма «Герцог»© CoolConnections

26 октября в Москве начнется 22-й фестиваль «Новое британское кино», который проводят Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве и арт-объединение <em>CoolConnections</em>.

С 11 по 14 ноября фестивальные показы пройдут более чем в 20 городах России, а с 15 ноября по 6 декабря многие фильмы программы будут доступны для просмотра онлайн на платформе Cool Play.

На открытии в московском киноцентре «Октябрь» будет показана ретро-комедия «Герцог» (The Duke, 2020) с Джимом Броудбентом и Хелен Миррен.

Также в программе фэнтези «Шоу» (The Show, 2020), кулинарный триллер «Точка кипения» (Boiling Point, 2021), роуд-муви «Человек в шляпе» (The Man in The Hat, 2020), драмы «После любви» (After Love, 2020) и «Последний автобус» (The Last Bus, 2021), комедии «Дорогуша» (Sweetheart, 2021) и «Свидание с Эмбер» (Dating Amber, 2020), сиквел «Сувенира» (The Souvenir: Part II, 2021), байопик принцессы Дианы «Спенсер» (Spencer, 2021) с Кристен Стюарт в главной роли и подборка анимационных фильмов.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте CoolConnections.

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.



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