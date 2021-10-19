В России покажут новое британское кино

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26 октября в Москве начнется 22-й фестиваль «Новое британское кино», который проводят Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве и арт-объединение <em>CoolConnections</em>.
С 11 по 14 ноября фестивальные показы пройдут более чем в 20 городах России, а с 15 ноября по 6 декабря многие фильмы программы будут доступны для просмотра онлайн на платформе Cool Play.
На открытии в московском киноцентре «Октябрь» будет показана ретро-комедия «Герцог» (The Duke, 2020) с Джимом Броудбентом и Хелен Миррен.
Также в программе фэнтези «Шоу» (The Show, 2020), кулинарный триллер «Точка кипения» (Boiling Point, 2021), роуд-муви «Человек в шляпе» (The Man in The Hat, 2020), драмы «После любви» (After Love, 2020) и «Последний автобус» (The Last Bus, 2021), комедии «Дорогуша» (Sweetheart, 2021) и «Свидание с Эмбер» (Dating Amber, 2020), сиквел «Сувенира» (The Souvenir: Part II, 2021), байопик принцессы Дианы «Спенсер» (Spencer, 2021) с Кристен Стюарт в главной роли и подборка анимационных фильмов.
Подробнее о фестивале можно узнать на сайте CoolConnections.
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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