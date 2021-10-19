В Архангельске открылась выставка Алисы Горшениной

С 15 октября по 5 ноября в Архангельском краеведческом музее проходит выставка уральской мультидисциплинарной художницы Алисы Горшениной «Дневник северных вод».

Как сообщают организаторы выставки, она стала итогом пребывания Алисы Горшениной в арт-резиденции Архангельского регионального Центра современного искусства ARKA. В течение трех недель художница исследовала Русский Север: она посетила Каргополь и Кенозерский национальный парк, побывала в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» и на Белом море.

Объектами ее изучения стали фольклор, быт северной деревни и традиционные промыслы - плетение из бересты и северная набойка. Алиса Горшенина побывала на концерте Государственного Северного хора и в гостях у фольклорного театра поморской культуры «Сузёмье». Бóльшую часть времени художница провела в Архангельске. По ее словам, самое сильное впечатление на нее произвела Северная Двина и яркие осенние закаты на реке.

Образы новой выставки традиционно очень личные. Погружаясь в поэтику северной природы и переосмысляя традиционный ручной труд, Алиса Горшенина создала серию работ, которую назвала «Архангелиса».

«Серия работ "Архангелиса" отсылает зрителя к образу деревянной Птицы счастья, местом происхождения которой считается Архангелогородская губерния. Постоянно работая с собственным образом и осмысляя его в своих работах, Архангелиса становится перелетной птицей, попавшей на Север с Урала», – комментирует куратор выставки Кристина Дрягина.

Арт-резиденция реализуется Центром современного искусства АРКА при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области и Дома молодежи Архангельской области







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