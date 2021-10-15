Начинаются онлайн-трансляции симпозиума «Расшифровка повседневности»

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Сегодня, 15 октября, 6-я биеннале «Таллинский фотомесяц» начинает онлайн-трансляции двухдневного симпозиума «Расшифровка повседневности».
Симпозиум «Расшифровка повседневности» (Decoding the Habitual) развивает концептуальные рамки основной выставки биеннале — «Интенсивные места» (Intensive Places) в Эстонском музее современного искусства, которую курирует Творческое объединение кураторов ТОК (Анна Биткина и Мария Вейц).
Симпозиум посвящен стратегиям и тактикам расшифровки и раскрытия механизмов идеологии, контроля, слежения, внедренных в элементы социальной ткани, включая образование, архитектуру, дизайн, городское планирование, цифровую коммуникацию и экологическую политику.
Опираясь на концепцию интенсивных мест и анализируя различные пространства, которые представляют собой «общество контроля», докладчики симпозиума обсуждают, как наш разум и тело управляются социальными структурами.
Дискуссия художников, кураторов и исследователей с участием аудитории симпозиума станет площадкой для развития нашей пространственной, цифровой и инфраструктурной грамотности, необходимой для планирования более устойчивого, счастливого и осознанного будущего.
Все работы на выставке ставят вопрос о необходимости тренировки нашего политического воображения и переориентирования привычного социального устройства в сторону сосуществования и коллективных взаимодействий, основанных на принципах взаимной заботы. Такая трансформация в первую очередь требует анализа биополитических, экономических и социальных стратегий государственного и корпоративного контроля, настолько глубоко и органично встроенных в нашу повседневную реальность, что их обнаружение требует целенаправленного исследования.
Расписание:
15 октября — «Технологии производства государства»
16:00 — Приветственное слово директоров 6-й биеннале «Тапллинский фотомесяц» Куллы Лаас и Мерилин Талумаа и представителей арт-центра «Кай»
16:10 — Вступительное слово Творческого объединения кураторов ТОК о симпозиуме и его связи с выставкой «Интенсивные места», спикерах и формате
16:20 — Ясмина Чибич, «Позволь монолитным мыслям течь свободно»
17:00 — Ингель Вайкла, «Вторая память» (во время презентации художница покажет свою видеоработу «Двойная экспозиция»)
18:00 — Дэниэл Маккарти Клиффорд
18:40 — Q&A и подведение итогов дня
16 октября — «Пространственная и телесная грамотность и практики свободы»
16:00 — Вступительное слово Творческого объединения кураторов ТОК о теме и спикерах второго дня симпозиума
16:10 — Гарет Кеннеди, «(ПОЛЕвые исследования): природно-культурное развитие городских территорий Дублина»
16:50 — Таня Эльгельбертс, «Пустота»: скрытые иерархии искусственных, природных и индустриальных ландшафтов»
17:50 — Азиза Кадыри, «Тело-интервал-костюм-интервал-комната»
18:30 — Дискуссия, Q&A
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