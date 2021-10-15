Начинаются онлайн-трансляции симпозиума «Расшифровка повседневности»

© Tallinna Fotokuu

Сегодня, 15 октября, 6-я биеннале «Таллинский фотомесяц» начинает онлайн-трансляции двухдневного симпозиума «Расшифровка повседневности».

Симпозиум «Расшифровка повседневности» (Decoding the Habitual) развивает концептуальные рамки основной выставки биеннале — «Интенсивные места» (Intensive Places) в Эстонском музее современного искусства, которую курирует Творческое объединение кураторов ТОК (Анна Биткина и Мария Вейц).

Симпозиум посвящен стратегиям и тактикам расшифровки и раскрытия механизмов идеологии, контроля, слежения, внедренных в элементы социальной ткани, включая образование, архитектуру, дизайн, городское планирование, цифровую коммуникацию и экологическую политику.

Опираясь на концепцию интенсивных мест и анализируя различные пространства, которые представляют собой «общество контроля», докладчики симпозиума обсуждают, как наш разум и тело управляются социальными структурами.

Дискуссия художников, кураторов и исследователей с участием аудитории симпозиума станет площадкой для развития нашей пространственной, цифровой и инфраструктурной грамотности, необходимой для планирования более устойчивого, счастливого и осознанного будущего.

Все работы на выставке ставят вопрос о необходимости тренировки нашего политического воображения и переориентирования привычного социального устройства в сторону сосуществования и коллективных взаимодействий, основанных на принципах взаимной заботы. Такая трансформация в первую очередь требует анализа биополитических, экономических и социальных стратегий государственного и корпоративного контроля, настолько глубоко и органично встроенных в нашу повседневную реальность, что их обнаружение требует целенаправленного исследования.

Расписание:

15 октября — «Технологии производства государства»



16:00 — Приветственное слово директоров 6-й биеннале «Тапллинский фотомесяц» Куллы Лаас и Мерилин Талумаа и представителей арт-центра «Кай»



16:10 — Вступительное слово Творческого объединения кураторов ТОК о симпозиуме и его связи с выставкой «Интенсивные места», спикерах и формате



16:20 — Ясмина Чибич, «Позволь монолитным мыслям течь свободно»



17:00 — Ингель Вайкла, «Вторая память» (во время презентации художница покажет свою видеоработу «Двойная экспозиция»)



18:00 — Дэниэл Маккарти Клиффорд



18:40 — Q&A и подведение итогов дня





16 октября — «Пространственная и телесная грамотность и практики свободы»



16:00 — Вступительное слово Творческого объединения кураторов ТОК о теме и спикерах второго дня симпозиума



16:10 — Гарет Кеннеди, «(ПОЛЕвые исследования): природно-культурное развитие городских территорий Дублина»



16:50 — Таня Эльгельбертс, «Пустота»: скрытые иерархии искусственных, природных и индустриальных ландшафтов»



17:50 — Азиза Кадыри, «Тело-интервал-костюм-интервал-комната»



18:30 — Дискуссия, Q&A







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU