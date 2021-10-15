В Третьяковке покажут вторую часть ретроспективы Бруно Ганца

22 октября в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи (Лаврушинский переулок, д. 12) начнутся показы второй части ретроспективы фильмов с участием Бруно Ганца (1941–2019), приуроченной к 80-летию со дня рождения швейцарского актера.

«Легендарный "ангел" из культового фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином», швейцарец по происхождению, Бруно Ганц за шестьдесят лет своей кинематографической карьеры снялся в фильмах многих выдающихся режиссеров, среди которых Эрик Ромер, Вернер Херцог, Тео Ангелопулос, Ларс фон Триер, Терренс Малик и другие, оставив заметный след в истории кино», — сообщают организаторы ретроспективы.

Первая часть программы — «Бруно Ганц: XX век» — была представлена в Третьяковской галерее весной этого года и познакомила публику с работами актера в фильмах, снятых в прошедшем столетии.

Во вторую часть программы — «Бруно Ганц: XXI век» — вошли десять фильмов, снятых в период с 2000 по 2019 годы. Бруно Ганца можно будет увидеть в совершенно разных, порой даже противоположных ипостасях: в роли Адольфа Гитлера («Бункер», реж. Оливер Хиршбигель), в роли жертвы нацистов («Еврей должен умереть», реж. Якоб Бергер), в роли исландского официанта («Хлеб и тюльпаны», реж. Сильвио Сольдини), в роли доктора Фрейда («Мой друг Зигмунд Фрейд», реж. Николаус Лейтнер), в роли Вёрджа — он же древнеримский поэт Вергилий («Дом, который построил Джек», реж. Ларс фон Триер) и других.

Закроет ретроспективу 26 ноября последняя работа Бруно Ганца в кино — фильм «Тайная жизнь» Терренса Малика.

5 и 9 ноября на показах картин «Исчезновение Юлии» и «Еврей должен умереть» будут присутствовать режиссеры Кристоф Шауб и Якоб Бергер, которые расскажут о работе с великим актером.

Ретроспективу организуют Посольство Швейцарии в Москве и Государственная Третьяковская галерея при поддержке Гёте-Института в Москве и Swiss Films.

Расписание показов и билеты доступны на сайте Третьяковской галереи.







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