Ретроспектива Бруно Ганца пройдет в Третьяковке

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19 марта в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) начнутся показы ретроспективы фильмов с участием швейцарского актера Бруно Ганца (1941-2019), приуроченные к 80-летию со дня его рождения.
«Легендарный "ангел" культового вендерсовского "Неба над Берлином", швейцарец по происхождению, Бруно Ганц за шестьдесят лет своей кинематографической карьеры снялся в фильмах многих знаменитых режиссеров, среди которых Эрик Ромер, Вим Вендерс, Вернер Херцог, Тео Ангелопулос, Ларс фон Триер, Терренс Малик и другие, оставив заметный след в истории кино», — сообщают организаторы ретроспективы.
Первая часть программы — «Бруно Ганц: XX век» пройдет с 19 марта по 20 апреля и познакомит публику с работами актера в фильмах, снятых в прошедшем столетии. Программа из девяти фильмов представит богатую палитру образов, созданных Ганцем, демонстрируя его широчайший актерский диапазон от русского графа, влюбленного в маркизу д’O до моряка, отставшего от судна «В белом городе», от невинной жертвы Дракулы до писателя, стоящего перед вечностью. Откроет программу документальный фильм «То, что осталось позади» (2002), рассказывающий о творчестве Бруно Ганца.
Вторая часть ретроспективы — «Бруно Ганц: XXI век» пройдет осенью — с 22 октября по 26 ноября. В ней предполагается участие гостей из Швейцарии, работавших вместе с актером.
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Организаторы: Посольство Швейцарии в Москве и Государственная Третьяковская галерея при поддержке Гёте-Института в Москве и Swiss Films.
Расписание первой части ретроспективы и онлайн-продажа билетов — на сайте ГТГ.
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