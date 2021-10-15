В «Мемориале» сорвали кинопоказ

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Вечером 14 октября группа неизвестных сорвала показ фильма «Гарет Джонс» польского режиссера Агнешки Холланд в офисе Международного Мемориала* в Москве.

«Фильм начался в 19:00, а примерно через 20 минут в зал ворвались какие-то молодчики. Сначала заорали "Всем на пол", потом выскочили на сцену и начали орать "Долой фашизм", что-то про предателей, про продажу Родины и так далее. Вместе с ними появилась съемочная группа НТВ», — сообщила корреспондент «Коммерсанта» Яна Рождественская.

По информации сотрудников «Мемориала», в нападении участвовали 30-35 человек. Организаторы показа вызвали полицию, вскоре на место происшествия также прибыли сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и Управления по борьбе с организованной преступность. Они опросили присутствовавших на показе, заблокировали офис «Мемориала» и в течение некоторого времени не выпускали никого наружу.

Показ фильма «Гарет Джонс» был организован Международным Мемориалом совместно с Польским культурным центром. Главный герой картины — британский журналист Гарет Джонс, в 1933 году одним из первых рассказавший на Западе о голоде в СССР.

Как объяснила телеканалу «Дождь»** куратор культурных программ «Мемориала» Александра Поливанова, кинопоказ был согласован с МИД Польши и МИД России.





* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

** Телеканал «Дождь» внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента







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