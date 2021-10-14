Эковыставка «HYDRA» проходит в Петербурге

Universal Everything. Кадр из видео «Nature Always Wins» © universaleverything.com

До 31 января 2022 года на территории петербургского культурного кластера «Севкабель Порт» работает выставочный проект «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности».

На выставке представлены инсталляции современных российских и зарубежных художников, работающих в области мультимедийного искусства и art&science.

«Главная метафора выставки, вынесенная в название проекта — Гидра: это и вода, стихия наиболее близкая Петербургу, и мифическое существо, у которого на месте срубленных голов вырастают новые. — Выставка рассматривает экологические проблемы, связанные с водой, в контексте художественных высказываний, и то, как человек влияет на эти изменения», — говорится в сообщении создателей проекта.

«Мы обращаемся к современному искусству, — пишут они, — чтобы обсудить этические и философские проблемы, связанные с экологической повесткой, и предлагаем посетителям самим сформулировать новые вопросы к этой области».

В выставке участвуют художники и арт-группы из девяти стран: Light Society (Канада), Memo Akten (Великобритания), Мартин Брицель Барага (Словения), Марко Баротти (Италия), Катя Брыскина (Россия), Maotik (Франция), Recycle Group (Россия), Rimini Protokoll (Германия), Robertina Šebjanič (Словения) & Gjino Šutić (Хорватия), Tundra (Россия), Universal Everything (Великобритания), Яна Виндерен (Норвегия), Виктор Поляков (Россия), «Куда бегут собаки» (Россия) и «Синий групп» (Россия).

На протяжении четырех месяцев работы выставку сопровождает обширная публичная программа: artist talks, дискуссии о городской экологии, кинопоказы, перформансы, свопы и гараж-сейлы. Центральное событие программы — лаборатория для молодых экологов и художников.

Кураторы выставки — Ольга Вад, Лидия Гуменюк (Агентство культурных проектов NADO).

Выставка проводится в рамках программы UK — Russia Creative Bridge 2021-2022 при поддержке Отдела культуры и образования посольства Великобритании в Москве







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