Просветительский проект «Дюрер. В фокусе» открывается в Пушкинском музее

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14 октября Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Гёте-Институт в рамках Года Германии в России 2020/2021 представят просветительский проект «Дюрер. В фокусе».
Участниками мероприятий проекта, приуроченного к 550-летию Альбрехта Дюрера, станут главные мировые эксперты в области изучения творчества художника.
В дни проведения мероприятий в музее будут показаны специально созданные для проекта фильмы-лекции, в которых эксперты расскажут о гравюрах, рисунках и живописных работах Дюрера в сопровождении музыки Владимира Мартынова. После показов публика получит возможность задать вопросы лекторам.
Куратор проекта — Татьяна Мейлунас, независимый консультант по вопросам международного культурного сотрудничества, организатор выставочных и просветительских проектов.
Расписание:
14 октября в 19:00
Кристоф Мецгер, главный куратор и хранитель венского музея Альбертина, расскажет о рисунках Дюрера, объяснит, в чем их уникальность. Он пригласит нас в закрытые хранилища венского музея. Мы узнаем, что отличает Дюрера от других художников, и почему мы до сих пор восхищаемся его работами.
23 октября в 18:00
Светлана Мурашкина, хранитель немецкой гравюры в Государственном Эрмитаже, расскажет о знаменитых гравюрах Дюрера в коллекции петербургского музея, о силе художественного убеждения, и о том, как Дюрер изменил ход истории искусства.
28 октября в 19:00
Даниэль Хесс, директор Германского национального музея в Нюрнберге, ответит на провокационный вопрос: был ли Дюрер хорошим живописцем? Он объяснит, почему Дюрера можно назвать Стивеном Спилбергом начала XVI века, и каковы его секреты мастерства.
Вход по предварительной регистрации и билетам в музей. Дискуссионная часть мероприятий будет транслироваться онлайн в социальных сетях музея.
Гюнтер Хазенкамп, директор Гёте-Института в Петербурге:
«Дюрер — это Заяц, Носорог, Крыло сизоворонки или Всадники Апокалипсиса. Кто их не знает? Дюрер — один из самых известных европейских художников. Если воспользоваться микроскопом, то можно увидеть тщательность, точность в рисунке, от которой кружится голова, и наконец-то понимаешь: Заяц — это больше, чем просто заяц, Молящиеся руки — больше, чем просто руки. Вот почему эти изображения невозможно забыть!».
Партнеры проекта — ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, Центральный выставочный зал «Манеж» (Петербург)
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