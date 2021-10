В московском лютеранском соборе исполнят органную музыку XX-XXI веков

24 октября в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве фонд Collegium Musicum откроет цикл «Голоса Вселенной: орган XXI века», который представит органную музыку классиков авангарда XX века и современных композиторов.

До мая 2022 года организаторы цикла планируют провести пять концертов, на которых можно будет услышать самую разную органную музыку — от Оливье Мессиана, первым открывшего новые горизонты органных звучаний в 1930-е, и Дьёрдя Лигети, в 1960-е полностью перевернувшего представление о возможностях инструмента, до многочасовой органной инсталляции. Часть произведений прозвучит в России впервые.

На первом концерте цикла титулярный органист Папской Базилики святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор исполнит все органные произведения Дьёрдя Лигети.

18 декабря Марианна Высоцкая выступит в рамках Рождественского фестиваля «Адвент» с программой «Органные фрески: от Мессиана до наших дней», в которую вошли сочинения Ольвье Мессиана, Жана Лангле, Арво Пярта, Реджиса Кампо, Тадаси Яманучи, Альфреда Шнитке, Валерия Кикты, Фараджа Караева, а также российская премьера пьесы Дмитрия Смирнова «Love».

Цикл продолжит 6 февраля 2022 года концерт композитора и органиста Игоря Гольденберга «Симфония тысячи голосов». Он исполнит произведения Мориса Дюруфле, Чарльза Айвза, Жана Лангле, Александра Скрябина, Альберта Лемана, Марселя Дюпре и познакомит публику с собственными сочинениями.

7 апреля немецкая органистка и композитор Эва-Мария Хубен представит четырехчасовые «Медитации на органе» — размышление об архитектурных свойствах музыки и музыкальных свойствах архитектуры, найденных в архитектурном музыкальном инструменте. Концерт входит в программу Международного фестиваля «Музыка пространство архитектура».

Завершит цикл 22 мая концерт «Organum novum: 50 звуковых лет». Илья Фёлльми-Кудрявцев (Швейцария) исполнит сочинения, созданные для органа за последние 50 лет. Все они, кроме известной пьесы Джона Кейджа «Souvenir», прозвучат в России впервые. Среди авторов профессор Цюрихского университета искусств и органист кафедрального собора в Берне Даниэль Глаус, британец Майкл Финнисси и знаменитый швейцарский гобоист и композитор Хайнц Холлигер.

Олег Романенко, директор фонда Collegium Musicum:

«Церковный орган в представлении большинства людей — инструмент консервативный, такая машина времени, чье звучание переносит в прошлое. Но почти вся самая радикальная органная музыка рождалась в церкви. Мессиан всю жизнь служил церковным органистом, Лигети свои сочинения создавал и записывал в условиях соборной акустики, самое фантастическое исполнение пьесы Джона Кейджа "As Slow as Possible", рассчитанное на 639 лет, — о таком вряд ли мог мечтать сам автор — запустили на органе в немецком соборе. Наш фонд уже восемь лет представляет программы, в которых звучит классика органного репертуара, теперь настало время показать, на что еще способен этот инструмент. Уверяю вас, это прорыв в иную реальность, а каждый концерт — потрясение».







