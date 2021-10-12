Петербургский «Манеж» продолжает серию дискуссий на платформе NEW NOW

© Verne Ho

14 октября состоится вторая дискуссия на международной онлайн-платформе NEW NOW, организованной Центральным выставочным залом «Манеж» в Петербурге. Тема дискуссии – «Ментальное здоровье: третье бессознательное».

Начало в 20:00, регистрация — здесь. Встреча пройдет на английском языке с синхронным переводом на русский, прямая трансляция будет доступна на сайте NEW NOW.

В дискуссии примут участие писатель, теоретик и медиаактивист Франко «Бифо» Берарди и профессор философии Бристольского университета Хави Карел. Модератор — Александр Вилейкис.

Они обсудят «новую нормальность»: где пролегает грань между «нормой» и аномальными психологическими состояниями: выгоранием, депрессией, суицидальным поведением, разнообразными практиками исключения себя из общества?

Дискуссия проводится в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021–2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве







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