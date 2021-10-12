В Москве покажут фильмы фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

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С 14 по 17 октября в кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион» и в Центре документального кино в Москве будет представлена программа «Эхо II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии».

Как сообщает сайт Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии, программа откроется в кинотеатре «Иллюзион» показом фильма-победителя основного конкурса, который будет объявлен 13 октября.

Среди фильмов основного конкурса, которые смогут увидеть московские зрители, полнометражный дебют австралийского режиссера Джеймса Вона «Друзья и незнакомцы», экспериментальное документальное эссе об истории Гавайев «Из самых недр» (реж. Ферн Силва, США), работа обладателя приза за лучший дебют Китайского фестиваля независимого кино «Поэма о любви» Уильяма Вона и фильм «Пятна» (реж. Мерави Герима, США), премьера которого состоялась на фестивале Slamdance, где он получил приз зрительских симпатий как лучшая игровая картина.

Московские зрители увидят фильмы всех российских участников конкурса короткометражного кино, которые лично представят свои работы: «Бобок» (реж. Александра Карелина, Иван Якушев), «Чувства летающих» (реж. Данила Липатов), «Скажи пока» (реж. Тома Селиванова) и «Почти весна» (реж. Настя Коркия).

В московскую секцию «Сделано в России» вошли экспериментальные работы российских режиссеров. Среди них ретроспектива Анны Цирлиной и Сида Яндовки «Разобщая видимое» и картина «Лето» Вадима Кострова. Все авторы лично представят свои фильмы.

В хоррор-программе «Фильмы из зловещей долины» можно будет увидеть фильм Джейн Шунбран «Мы отправимся на всемирную выставку» (США). В секции «Фильмы жюри» в кинотеатре «Иллюзион» будет представлена ретроспектива короткометражных работ американского режиссера, члена жюри фестиваля Майи Швейцер «Преступление — нежелание видеть», в программе «Как жить вместе» — документальное кино о глобальных проблемах сожительства.

Также в Москве пройдет показ фильма итальянских режиссеров Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахер «Будущее», открывавшего фестиваль в Петербурге.

Алексей Артамонов, программный директор Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии:

«Всю обширную программу фестиваля целиком продублировать в Москве просто невозможно, поэтому мы выбрали только ключевые элементы, но зато из всех наших секций. И этого достаточно, чтобы получить объемное представление о наших принципах отбора: это не только фильмы, но и ретроспективы, и живое общение с авторами. Отдельная радость, что московское эхо пройдет на таких площадках, как ЦДК, "Художественный" и "Иллюзион". Все фильмы будут демонстрироваться в Москве впервые».







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