В Москве пройдет симпозиум «Индустрия звукозаписи академической музыки»

С 15 по 17 октября в Москве в рамках Международной премии за лучшую аудиозапись российской академической музыки «Чистый звук» Российский музыкальный союз (РМС) проведет Второй Международный симпозиум «Индустрия звукозаписи академической музыки».

Как сообщают организаторы, участниками симпозиума — крупнейшего в России отраслевого мероприятия, посвященного актуальным проблемам звукозаписывающей индустрии, — станут ведущие российские и зарубежные специалисты в области звукорежиссуры и музыкального продюсирования. Они соберутся для обмена опытом и налаживания сотрудничества, обсуждения основных проблем отрасли и возможностей их решения, а также разработки идей по развитию отечественной индустрии звукозаписи академической музыки.

Среди спикеров звукорежиссер Эльбской филармонии в Гамбурге Удо Потрац (Германия), директор, продюсер, специалист по балансу звукозаписывающей компании Polyhymnia International Эрдо Грут (Нидерланды), профессор ВГИК, Московской консерватории, Института современного искусства, председатель Гильдии звукорежиссеров РМС Мария Соболева, звукорежиссер Московской консерватории Михаил Спасский, звукорежиссер Московской филармонии, заведующий кафедрой звукорежиссуры РАМ имени Гнесиных Виктор Осадчев, звукорежиссер «Мосфильма» Андрей Левин.

«Симпозиум — это отличная возможность для участников индустрии звукозаписи поделиться знаниями, идеями и мыслями о том, как улучшить качество звука в ХХI веке», — говорит Удо Потрац.

Программа симпозиума включает деловую часть — научно-практическую конференцию «Звукорежиссура — профессия будущего», по итогам которой будет издан сборник материалов, круглый стол на тему профессионального образования в области звукорежиссуры, публичные дискуссии по вопросам авторского права, взаимодействия звукорежиссера с композитором, исполнителем, продюсером и лейблом.

Кроме того, на симпозиуме состоятся лекции по классической звукорежиссуре, звукозаписи концертов, технологии работы с оркестром в киноиндустрии, мастер-классы по студийной звукозаписи, реставрации архивных записей, мастерингу для винила, звукорежиссуре в электроакустической музыке, технические туры в залы Московской консерватории, Большого театра, «Новой оперы», Электротеатра Станиславский, «Геликон-оперы», на студии «Мосфильма» и CineLab.

На площадке Центра международной торговли развернется крупная выставка профессионального и звукового оборудования, на которой компании Neumann, «Никфи», «Октава» и другие представят новинки в сфере звуковых технологий. Также в программе симпозиума концерт Центра электроакустической музыки Московской консерватории в Рахманиновском зале.

Участие в симпозиуме бесплатное, регистрация уже открыта. Ознакомиться с подробным расписанием и зарегистрироваться можно на сайте симпозиума.

Партнеры премии «Чистый звук» и Международного симпозиума «Индустрия звукозаписи академической музыки» — Национальный фонд поддержки правообладателей, радиостанция «Орфей», Международный музыкальный совет (IMC), Европейский музыкальный совет (EMC), «Радио России», Всероссийский конгресс звукорежиссеров музыкальных программ, газета «Культура», информационный портал «Культуромания», информационное агентство InterMedia, журнал «Музыкальная жизнь», журнал «Звукорежиссер», магазин аудиотехники Dr.Head







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