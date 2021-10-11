Наталья Кудряшова представит фильм «Герда» в «Пионере»

14 октября в кинотеатре Пионер пройдет специальный показ фильма Натальи Кудряшовой «Герда» и его обсуждение с автором.

Начало в 19:10, билеты (600 рублей) — здесь.

После показа состоится обсуждение — директор по специальным проектам «Пионера» Егор Сенников и куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудят с Натальей Кудряшовой автобиографические мотивы ее картины, а также поговорят о том, как живет российская провинция.

Премьера фильма «Герда» состоялась на кинофестивале в Локарно, где Анастасия Красовская, исполнительница главной роли, была отмечена призом за лучшую женскую роль. В россиийский прокат картину 14 октября выпускает компания «Белые ночи».

«Герда» (Россия, 2021)

Режиссер: Наталья Кудряшова

Автор сценария: Наталья Кудряшова

Оператор: Василий Григолюнас

В ролях: Анастасия Красовская, Мария Леонова, Дариус Гумаускас, Юлия Марченко, Юра Борисов, Мария Иванова



Синопсис: Фильм рассказывает историю девушки по имени Лера. Днем она изучает человечество и его потребности с помощью соцопросов, которые являются учебной практикой в институте, ночью – танцует в клубе, чтобы заработать деньги и прокормить себя и маму. Люди, которых она встречает, так же несчастны, как и ее семья. Ее отец недавно ушел к другой женщине, но постоянно приходит обратно, не в силах осознать собственный выбор. Он делает невыносимой жизнь близких людей. Мать болезненно переживает разрыв и постоянно спит, игнорируя реальность. Лера работает в клубе под сценическим именем Герда. Она не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше. Взрослый неизменный несчастный мир, который Лера наблюдает день и ночь, кажется безнадежным.





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