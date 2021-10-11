Выставка номинантов Премии Кандинского откроется в ММОМА

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С 14 октября по 21 ноября в Московском музее современного искусства (ММОМА) будет проходить выставка номинантов 13-й Премии Кандинского.
Выставку совместно организуют ММОМА и международный культурный фонд Breus Foundation.
В 2020–2021 годах для участия в творческом конкурсе в оргкомитет Премии поступило более 700 заявок из десятков городов всех регионов России. По итогам голосования экспертного совета в лонг-лист вошли 34 номинированных произведения искусства и искусствознания: 16 работ в номинации «Проект года», 11 — в номинации «Молодой художник. Проект года», а также 7 книг в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства».
В числе художников, чьи произведения войдут в экспозицию, номинанты и лауреаты прошлых лет — Виктор Алимпиев, Ян Гинзбург, Полина Канис, Ирина Корина, Алексей Корси, Андрей Кузькин, Таус Махачева, дуэт «МишМаш», Александр Морозов, ::vtol::, Альбина Мохрякова, Павел Отдельнов, арт-группа «Провмыза», Роман Сакин, Мария Сафронова, Данила Ткаченко, Артем Филатов, Владимир Чернышев, и новые имена — Алиса Горшенина, Иван Горшков, Катя Муромцева, Алексей Панькин, Иван Петрокович, Ульяна Подкорытова, Анна Ротаенко, Егор Федоричев.
Как отмечают организаторы выставки, многие из выдвинутых на Премию Кандинского произведений были показаны на больших персональных выставках, прошедших в последние три года на различных площадках Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода, а также сайт-специфик проектами, которые будут представлены в ММОМА в формате специально адаптированных авторами версий.
Список финалистов Премии Кандинского (шорт-лист) объявят в начале ноября, лауреаты будут названы на церемонии награждения, которая пройдет в ММОМА 17 ноября.
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