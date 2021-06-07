Объявлены номинанты Премии Кандинского

© Премия Кандинского

Сегодня, 7 июня, стали известны номинанты 13-го сезона Премии Кандинского.

Как сообщает сайт премии, в список номинантов (лонг-лист) по итогам двух туров голосования экспертного совета вошли художественные произведения и научные работы 34-х участников творческого конкурса.

Номинация «Проект года»

Виктор Алимпиев — «Злая Земля»

Ян Гинзбург — «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» (авторский зал)

Полина Канис — «Беззубое сопротивление»

Ирина Корина — «На отдыхе»

Андрей Кузькин — «Молельщики и герои»

Таус Махачева — «Облако, зацепившееся за гору»

«МишМаш» — «Конструктор для Дэвида Юма»

Александр Морозов — «Станция Дистопия»

Дмитрий Морозов — «Интерфейс происходящего»

Павел Отдельнов — «Промзона»

Алексей Панькин — «Дом родной ему песенка о майском жуке»

«ПРОВМЫЗА» — «Oratorium SARX SOMA»

Роман Сакин — «Измерительные системы»

Мария Сафронова — «Что если?»

Данила Ткаченко — «Манекены»

Артем Филатов, Алексей Корси — «Сад им.»



Номинация «Молодой художник. Проект года»

Алиса Горшенина — «Русское инородное»

Иван Горшков — «Фонтан всего»

Альбина Мохрякова — «Рой»

Екатерина Муромцева — «То, что бывает с другими»

Иван Петрокович — «Экземпляры №1–9»

Ульяна Подкорытова — «Рай’ок»

Анна Ротаенко — «Рингтон»

Данила Ткаченко — «Планетарий»

Егор Федоричев — «Красный сад»

Владимир Чернышев — «Бассейн»

Владимир Чернышев — «Остановка»



Номинация «Научная работа. История и теория современного искусства»

Ю. Воротынцева, А. Курляндцева, К. Светляков — «Это было навсегда. 1968–1985» (Государственная Третьяковская галерея)

Евгения Кикодзе, Надежда Гутова — «Владимир Слепян. Трансфинитное искусство» (Grundrisse)

Лена Джонсон, Андрей Ерофеев — «Russia — Art Resistance and the Conservative-Authoritarian Zeitgeist» (Routledge)

Александар Михаилович — «"Митьки" и искусство постмодернистского протеста в России» («Новое литературное обозрение»)

Аркадий Насонов — «Облачная комиссия. Избранные материалы. 1990–2004» (неизданная книга)

Роман Осминкин — «Коллективные формы художественного перформанса в России начала ХХI в.» (рукопись)

Зинаида Стародубцева — «Русские художники за рубежом. 1970–2010-е годы» («БуксМАрт»)



Произведения, вошедшие в лонг-лист, будут представлены на выставке номинантов в Московском музее современного искусства (ММОМА) в октябре-ноябре 2021 года.

Победители Премии Кандинского будут определены в результате очного голосования членов жюри за два часа до начала церемонии награждения, которая состоится в ММОМА 11 ноября.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.