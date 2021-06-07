 
12:10 7 июня 2021Новости
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Объявлены номинанты Премии Кандинского

News_detailed_picture© Премия Кандинского

Сегодня, 7 июня, стали известны номинанты 13-го сезона Премии Кандинского.

Как сообщает сайт премии, в список номинантов (лонг-лист) по итогам двух туров голосования экспертного совета вошли художественные произведения и научные работы 34-х участников творческого конкурса.

Номинация «Проект года»

  • Виктор Алимпиев — «Злая Земля»
  • Ян Гинзбург — «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» (авторский зал)
  • Полина Канис — «Беззубое сопротивление»
  • Ирина Корина — «На отдыхе»
  • Андрей Кузькин — «Молельщики и герои»
  • Таус Махачева — «Облако, зацепившееся за гору»
  • «МишМаш» — «Конструктор для Дэвида Юма»
  • Александр Морозов — «Станция Дистопия»
  • Дмитрий Морозов — «Интерфейс происходящего»
  • Павел Отдельнов — «Промзона»
  • Алексей Панькин — «Дом родной ему песенка о майском жуке»
  • «ПРОВМЫЗА» — «Oratorium SARX SOMA»
  • Роман Сакин — «Измерительные системы»
  • Мария Сафронова — «Что если?»
  • Данила Ткаченко — «Манекены»
  • Артем Филатов, Алексей Корси — «Сад им.»


Номинация «Молодой художник. Проект года»

  • Алиса Горшенина — «Русское инородное»
  • Иван Горшков — «Фонтан всего»
  • Альбина Мохрякова — «Рой»
  • Екатерина Муромцева — «То, что бывает с другими»
  • Иван Петрокович — «Экземпляры №1–9»
  • Ульяна Подкорытова — «Рай’ок»
  • Анна Ротаенко — «Рингтон»
  • Данила Ткаченко — «Планетарий»
  • Егор Федоричев — «Красный сад»
  • Владимир Чернышев — «Бассейн»
  • Владимир Чернышев — «Остановка»


Номинация «Научная работа. История и теория современного искусства»

  • Ю. Воротынцева, А. Курляндцева, К. Светляков — «Это было навсегда. 1968–1985» (Государственная Третьяковская галерея)
  • Евгения Кикодзе, Надежда Гутова — «Владимир Слепян. Трансфинитное искусство» (Grundrisse)
  • Лена Джонсон, Андрей Ерофеев — «Russia — Art Resistance and the Conservative-Authoritarian Zeitgeist» (Routledge)
  • Александар Михаилович — «"Митьки" и искусство постмодернистского протеста в России» («Новое литературное обозрение»)
  • Аркадий Насонов — «Облачная комиссия. Избранные материалы. 1990–2004» (неизданная книга)
  • Роман Осминкин — «Коллективные формы художественного перформанса в России начала ХХI в.» (рукопись)
  • Зинаида Стародубцева — «Русские художники за рубежом. 1970–2010-е годы» («БуксМАрт»)


Произведения, вошедшие в лонг-лист, будут представлены на выставке номинантов в Московском музее современного искусства (ММОМА) в октябре-ноябре 2021 года.

Победители Премии Кандинского будут определены в результате очного голосования членов жюри за два часа до начала церемонии награждения, которая состоится в ММОМА 11 ноября.



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