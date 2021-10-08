Правительство предлагает полностью финансировать российские дебютные фильмы

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Сегодня, 8 октября, кабинет министров внес в Госдуму законопроект о возможности полного государственного финансирования дебютных и документальных отечественных фильмов.
Об этом сообщает ТАСС.
Действующий закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предусматривает госфинансирование производства национальных фильмов в размере не более 70% сметной стоимости.
В своем законопроекте правительство предлагает предусмотреть возможность стопроцентного государственного финансирования производства и проката дебютных художественных, документальных и анимационных фильмов режиссеров — выпускников профильных государственных вузов в течение пяти лет после получения ими высшего образования.
Также такую возможность предлагается предоставлять для документальных, в том числе научно-популярных фильмов, уникальных авторских анимационных фильмов (в исключительных случаях с учетом художественной и культурной значимости проекта) и иных фильмов.
По мнению авторов законопроекта, это позволить увеличить количество дебютных национальных фильмов, расширить спектр освещаемых режиссерами-документалистами социальных и общекультурных проблем, «а также стимулировать художественное разнообразие и авторские техники производства уникальных анимационных фильмов».
Если законопроект будет принят, новые правила финансирования дебютных фильмов начнут действовать с 1 января 2022 года.
Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что такая субсидия из бюджета «станет хорошим стартовым капиталом для молодых авторов, которым всегда непросто найти средства на проекты». Глава правительства считает, что хотя документальные и анимационные фильмы не приносят таких доходов, как коммерческое кино, и даже не всегда окупаются, они также нуждаются в поддержке как «значимая часть отечественного кинематографа, которую аудитория ценит за аналитический подход и новые знания, а также за свежий взгляд на важные события, расширяющие кругозор».
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