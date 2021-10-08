В Москве впервые пройдет фестиваль Present Is Perfect

© Roots United

Более 50 артистов из разных стран выступят 16 и 17 октября в московском клубе Mutabor на фестивале Present Is Perfect — саб-ивенте петербургского фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival, который организуют Roots United и 2A Production.

Зарубежными участниками Present Is Perfect станут:

DJ Stingray — электро-визионер из Детройта и ближайший последователь культового дуэта Drexciya;

Answer Code Request — центральный резидент Berghain, имеющий огромный вес в экосистеме немецкого техно;

Jus-Ed — мэтр американского хауса, возродивший интерес к классическому саунду Нью-Йорка;

Jane Fitz — важнейшая женщина-селектор из Великобритании с 25-летним стажем;

Shed vs Head High — известный под десятком псевдонимов столп берлинской школы техно;

Roman Flüegel — всезнающий музыковед из Франкфурта, сооснователь лейбл-триады Playhouse — Klang Elektronik — Ongaku Music;

Damiano von Erckert — эстет из Кельна, специализирующийся на хаусе, буги, диско и другой вдохновляющей музыке;

Solid Blake, Mor Elian и MSJY — восходящие звезды из Шотландии, США и Нидерландов, вошедшие в поле зрения важнейших фестивалей и клубов Европы незадолго до локдауна.



На Present Is Perfect также пройдет электронный концерт группы «СБПЧ» с презентацией AV-перформанса «Кристалл». Как отмечают организаторы, это шоу целый год готовилось специально для петербургского фестиваля, но в силу обстоятельств премьера состоится в Москве.

Кроме того, на главной сцене будет представлена новая инсталляция и сценическая постановка 2A Production с участием арт-группировок KOD и Fluks.







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