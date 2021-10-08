В Москве впервые пройдет фестиваль Present Is Perfect

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Более 50 артистов из разных стран выступят 16 и 17 октября в московском клубе Mutabor на фестивале Present Is Perfect — саб-ивенте петербургского фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival, который организуют Roots United и 2A Production.
Зарубежными участниками Present Is Perfect станут:
На Present Is Perfect также пройдет электронный концерт группы «СБПЧ» с презентацией AV-перформанса «Кристалл». Как отмечают организаторы, это шоу целый год готовилось специально для петербургского фестиваля, но в силу обстоятельств премьера состоится в Москве.
Кроме того, на главной сцене будет представлена новая инсталляция и сценическая постановка 2A Production с участием арт-группировок KOD и Fluks.
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