ДК Рассвет открывает серию концертов «Обычная гениальная музыка»

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13 октября в московском пространстве ДК Рассвет начинается серия вечерних концертов «Обычная гениальная музыка». Скрипачка Елена Ревич в компании музыкантов-единомышленников будет исполнять любимую камерную музыку разных эпох.
«В программе первого концерта серии сонаты для скрипки и фортепиано и квартет Франца Шуберта "Розамунда" встречаются с сонатами Валентина Сильвестрова, тихого украинского гения и неутомимого Дон Кихота красоты и тишины», — сообщают организаторы концерта на сайте ДК Рассвет
Также зрители увидят отрывки из видеомонолога Сильвестрова, снятого в Берлине Алексеем Муниповым.
В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов Елена Ревич (скрипка) и Катя Сканави (фортепиано) и ансамбль Dominant Quartet.
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