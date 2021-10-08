Музей «Гараж» принимает заявки на исследование тем, предложенных выставкой «Служба времени»

Вид экспозиции выставки «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» © Иван Ерофеев / Музей современного искусства «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж» приглашает принять участие в открытом конкурсе работ, связанных с проблематикой выставочного проекта «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта».

Выставка «Служба времени» проходит в музее «Гараж» до 30 января 2022 года. Она исследует и тематизирует протяженность времени: как через тело художника, так и через сам процесс создания и экспонирования искусства.

Как сообщает сайт музея «Гараж», целью конкурса является стимулирование исследований и аккумулирование работ-рефлексий, предлагающих критический взгляд на понятие преодоления с точки зрения телесного опыта, релевантного тому, что репрезентирован на выставке.

К рассмотрению принимаются оригинальные исследовательские и публицистические тексты (сопровождаемые визуальными отсылками или без них), интервью, поэтические произведения на русском языке, а также иллюстрации и небольшие комиксы (отдельных авторов и коллективов) по таким темам, как инвалидность, изоляция, травма, самоповреждение, ненормативная телесность и другие. В конкурсе могут участвовать как готовые работы, так и аннотации к будущим текстам.

Заявки принимаются по адресу openmuseum@garagemca.org с темой письма «Open call_Служба времени» до 31 октября. Результаты конкурса будут объявлены до 10 ноября.

Отобранные тексты будут представлены онлайн на платформе «Музей ощущений. Разнообразие и инклюзия».







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